Il thriller psicologico “La ragazza alla finestra” su Rai 4: la trama

Stasera su Rai 4 il thriller psicologico “La ragazza alla finestra”. In prima visione assoluta, con Radha Mitchell ed Ella Newton

Amy è una ragazza che sta cercando di superare un trauma familiare quando una serie di efferati omicidi sconvolge la tranquillità della sua cittadina. Convinta che il responsabile possa essere l’uomo che vive accanto a casa sua, la giovane inizia a osservare ogni suo movimento. La situazione si complica quando sua madre Barbara intraprende una relazione proprio con il misterioso vicino.

Martedì 16 giugno, alle 21.20 in prima visione assoluta su Rai 4, “La ragazza alla finestra”, diretto da Mark Hartley, rielabora in chiave contemporanea e adolescenziale il classico tema del vicino sospetto reso noto da Alfred Hitchcock con “La finestra sul cortile”. Tra tensione crescente, atmosfere inquietanti “La ragazza alla finestra” costruisce un racconto ricco di colpi di scena, giocando continuamente sul confine tra intuizione e ossessione. Protagoniste sono Radha Mitchell, già vista in “Silent Hill” e “Attacco al potere”, ed Ella Newton, al centro di una vicenda che trasforma il passaggio all’età adulta in un vero e proprio incubo.