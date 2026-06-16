Forever Young – Les amandiers di Valeria Bruni Tedeschi stasera su Rai 5

Da Valeria Bruni Tedeschi Forever Young – Les Amandiers, una rilettura appassionata dei suoi anni di formazione alla scuola teatrale di Patrice Chéreau

Fine anni ’80. Stella, Etienne e Adèle hanno vent’anni. Superato l’esame di ammissione di una prestigiosa scuola di Teatro, i ragazzi vivono a pieno la loro giovinezza e insieme affrontano i primi grandi cambiamenti, amori e passioni, ma anche le prime tragedie. Ispirato alla vita della regista Valeria Bruni Tedeschi.

In concorso a Cannes nel 2022 è la proposta di Rai 5 per martedì 16 giugno 2026 alle 21:15.