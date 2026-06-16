Dal romanzo di Donald E. Westlake il film “Two much” oggi su Rai Movie: la trama

Remake di “Le jumeau” (1984), e tratto dal romanzo “Two Much” di Donald E. Westlake il film omonimo stasera su Rai Movie: la trama
Martedì 16 giugno 2026 alle 21:20 Rai Movie propone “Two much”, commedia con interpreti Antonio Banderas, Melanie Griffith e Daryl Hannah e remake della pellicola francese Le Jumeau di Yves Robert.
Art Dodge, gallerista in crisi, vive di espedienti cercando di vendere quadri di poco valore a donne ricche e vedove. L’incontro con Betty, ex moglie di un potente boss mafioso, lo metterà nei guai, se non bastasse, si innamorerà della bella ed intellettuale sorella di Betty, Liz. Per risolvere i suoi guai e conquistare il cuore di Liz, Art, si inventerà un fratello gemello, Bart, dando vita ad una girandola di equivoci.