Carlo Calenda si racconta a “Storie al bivio di sera” su Rai 2

Il politico Carlo Calenda si racconta a “Storie al bivio di sera”. Valeria Marini, Barbara De Rossi, don Davide Banzato tra gli altri ospiti

Valeria Marini si racconta tra grandi amori e successi professionali, a Monica Setta nella puntata di “Storia al bivio di sera “, martedì 16 giugno alle 21.20, in prima serata su Rai 2. Subito dopo, la scena è per Costantino Vitagliano: dal successo degli anni Duemila fino alle sfide più difficili e intime della sua vita, segnate dalla dura battaglia contro una rara malattia autoimmune.

Si prosegue poi con Carlo Calenda, in un ritratto inedito del leader politico, che si racconta nel privato. Barbara De Rossi, attrice e conduttrice, ripercorre poi, le tappe fondamentali della sua carriera cinematografica di successo e della sua vita sentimentale. Spazio a Don Davide Banzato, noto volto televisivo, che si racconta a tutto tondo tra esperienze di vita, fede e impegno sociale.

Quindi, Vladimir Luxuria si confessa a Monica Setta, ripercorrendo le sue storiche battaglie da attivista, l’esperienza da parlamentare e i successi da conduttrice. Chiude la puntata la showgirl Paola Caruso, che racconta la malattia del figlio Michelino e parla del suo nuovo grande amore, Fabio Talin.