Cani in spiaggia, dove andare e come informarsi

Una guida pratica per portare il proprio cane al mare nel rispetto delle norme e del benessere di tutti

In Italia non esiste una normativa nazionale uniforme: l’accesso dei cani al mare è regolato da ordinanze regionali, comunali o della Guardia Costiera. In generale l’accesso è consentito in assenza di divieti espliciti, con l’obbligo di tenere il cane al guinzaglio, di avere con sé la museruola, di portare il libretto sanitario con l’indicazione delle vaccinazioni effettuate e di rimuovere sempre le deiezioni.

È fondamentale verificare le ordinanze comunali specifiche del luogo di destinazione, perché è il singolo Comune a stabilire le regole valide durante la stagione balneare.

Regole generali e consigli

Spiagge libere. In assenza di cartelli di divieto i cani possono accedere, ma devono essere tenuti al guinzaglio corto.

Stabilimenti balneari. La decisione spetta al gestore.

Battigia. Il passaggio sul lembo di spiaggia è solitamente tollerato, mentre la balneazione può essere limitata.

Sicurezza. È obbligatorio portare con sé museruola e guinzaglio e avere il libretto sanitario con l’indicazione delle vaccinazioni.

Prima di partire, un controllo in più

Consulta sempre il sito del Comune di destinazione per verificare l’ordinanza balneare in vigore: saprai così se il cane può accedere a un determinato lido e in quali orari. Le date di apertura e chiusura della stagione e gli orari indicati di seguito possono variare di anno in anno.

“In estate riceviamo ogni anno centinaia di richieste da parte di cittadini che vogliono sapere dove possono portare il proprio cane al mare e quali regole devono rispettare – spiega Enpa -. Per questo abbiamo deciso di raccogliere in una guida pratica le informazioni più importanti, ricordando però che è sempre necessario verificare le ordinanze aggiornate del Comune di destinazione prima di partire”.

In Italia, le spiagge per cani possono essere libere o private. Le spiagge libere dog-friendly sono generalmente gratuite, ma offrono meno servizi rispetto ai lidi privati, che invece forniscono attrezzature come lettini, ombrelloni e aree recintate per i cani.

La guida è disponibile al link: https://enpa.org/tutte-le-spiagge-per-cani-in-italia-guida-completa-per-una-felice-giornata-al-mare-con-il-tuo-amico-a-quattro-zampe-edizione-2026/.