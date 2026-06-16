ANIE SIT nomina Luca Corti presedente per il biennio 2026- 2028

ANIE SIT ha eletto Luca Corti Presidente per il prossimo biennio, ed ha nominato Vice Presidente Luigi Piergiovanni Past President

Accompagnare la trasformazione del settore delle telecomunicazioni verso un modello sempre più integrato tra connettività, cloud, data center e intelligenza artificiale sarà una delle priorità che guideranno l’azione di ANIE SIT nel biennio 2026-2028. L’Assemblea dell’Associazione, che raggruppa le imprese che si occupano della realizzazione, manutenzione e gestione delle infrastrutture fisse e radiomobili per le telecomunicazioni, ha eletto Luca Corti Presidente per il prossimo biennio, ed ha nominato Vice Presidente Luigi Piergiovanni Past President di ANIE SIT.

Manager con oltre vent’anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni e delle infrastrutture digitali, Corti è attualmente Head of Sales di Sirti Telco Infrastructures e membro del Global Leadership Team del Gruppo Sirti. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in aziende leader del settore, tra cui Nokia, Alcatel-Lucent e Huawei, maturando una profonda conoscenza delle dinamiche industriali e tecnologiche che stanno trasformando il mercato delle telecomunicazioni.

“Assumo la presidenza di ANIE SIT con grande senso di responsabilità, determinato a proseguire il percorso di crescita e di consolidamento che la nostra Associazione ha costruito negli ultimi anni” – ha dichiarato Luca Corti, neo Presidente di ANIE SIT. “Il biennio 2026-2028 rappresenta una fase decisiva per l’intero comparto delle telecomunicazioni: si chiude la stagione dei grandi investimenti infrastrutturali e si apre una nuova fase, caratterizzata dallo sviluppo di reti sempre più intelligenti e dalla crescente convergenza tra connettività, cloud, data center e intelligenza artificiale.”

“In questo scenario di profonda evoluzione” – ha proseguito Luca Corti – “ANIE SIT dovrà essere sempre più un punto di riferimento per le imprese associate, promuovendo semplificazione normativa, sostenibilità economica, innovazione tecnologica e sviluppo delle competenze necessarie per affrontare le sfide del futuro.

“Credo fortemente che il capitale umano sia il vero fattore abilitante della trasformazione digitale e che il ruolo dell’Associazione debba essere quello di favorire collaborazione, formazione e accesso alle opportunità di crescita. Insieme” – ha concluso Corti – “lavoreremo per rafforzare la competitività delle nostre imprese e contribuire allo sviluppo di un’infrastruttura digitale moderna, resiliente e strategica per il futuro del Paese”.

Nel programma presentato all’Assemblea, Corti individua nel biennio 2026-2028 una fase di svolta per l’intera filiera. Con il completamento della stagione dei grandi investimenti infrastrutturali legati al PNRR e l’avvento del Digital Networks Act (DNA), il settore sarà chiamato ad accompagnare la trasformazione degli operatori di telecomunicazioni da fornitori di connettività a piattaforme tecnologiche integrate capaci di erogare servizi digitali avanzati.

Tra le priorità individuate da ANIE SIT figurano la semplificazione dei processi autorizzativi e il miglioramento dell’efficienza operativa, per garantire maggiore certezza della produttività in campo; il sostegno allo switch-off della rete in rame che il DNA fissa entro il 2030-2035; il rafforzamento della sostenibilità economica delle imprese della filiera; e lo sviluppo delle competenze necessarie ad accompagnare l’evoluzione tecnologica del settore.

Particolare attenzione sarà dedicata alle opportunità offerte da tecnologie emergenti come 6G, edge computing, cybersecurity, cloud e data center. In questo contesto, ANIE SIT sosterrà la creazione di un “Tavolo per le Infrastrutture Digitali Evolute”, con l’obiettivo di proporsi a investitori pubblici e privati come partner di riferimento per la realizzazione di micro-data center distribuiti sul territorio.

Parallelamente, ANIE SIT promuoverà lo sviluppo di sinergie con i comparti Energia e Trasporti di Federazione ANIE, per favorire la diffusione di soluzioni innovative a supporto delle smart grid, della mobilità elettrica e delle infrastrutture digitali del futuro.

Federazione ANIE aderente a Confindustria, con 1.100 aziende associate e circa 480.000 addetti, rappresenta uno dei comparti industriali più strategici e avanzati del Paese, con un fatturato aggregato di 112 miliardi di euro e 27 miliardi di export per le tecnologie elettrotecniche ed elettroniche nel 2024. Le aziende aderenti ad Anie investono mediamente in Ricerca e Sviluppo il 4% del fatturato, rappresentando più del 30% dell’intero investimento in R&S effettuato dal settore privato in Italia.

ANIE SIT, raggruppa le imprese che si occupano della realizzazione, manutenzione e gestione delle infrastrutture fisse e radiomobili per le telecomunicazioni e servizi associati. Nel 2024 il fatturato aggregato del comparto è di circa 4 miliardi.