A Ostuni un dialogo inedito tra le ricerche artistiche di Arianna Matta e Marco Ferri

La Galleria Orizzonti Arte Contemporanea di Ostuni inaugura sabato 27 giugno alle ore 19.00 la prima mostra bipersonale di Arianna Matta e Marco Ferri

La Galleria Orizzonti Arte Contemporanea di Ostuni inaugura sabato 27 giugno alle ore 19.00 la prima mostra bipersonale della stagione espositiva 2026 della Project Room, presentando un dialogo inedito tra le ricerche artistiche di Arianna Matta e Marco Ferri. Ad accompagnare l’esposizione dal titolo poiesis, i testi di Roberta Rinaldi e Marco Vallesi.

Pur muovendosi attraverso linguaggi differenti, i due artisti condividono una riflessione sul rapporto tra esperienza interiore, memoria e trasformazione. Le loro opere danno vita a un confronto in cui la dimensione personale si apre a una lettura universale, invitando il pubblico a intraprendere un percorso di scoperta e consapevolezza.

Nella ricerca di Arianna Matta, scrive Roberta Rinaldi, luce, natura e figura umana si intrecciano in una narrazione simbolica che esplora il tema del risveglio interiore. Acqua, vegetazione e presenze evanescenti diventano metafore di emozioni ed energie vitali che emergono progressivamente alla coscienza. La luce attraversa le composizioni come elemento rivelatore, creando uno spazio di dialogo tra l’opera e l’osservatore e conducendo verso una più profonda conoscenza di sé.

L’opera di Marco Ferri si distingue invece per una particolare qualità di equilibrio, armonia e grazia. Pensiero e gesto, così come riporta Marco Vallesi, si fondono in un linguaggio poetico e immediato, costruito attraverso forme, colori e volumi che dialogano in una costante tensione verso l’altrove. Alimentata da memorie e simboli in continua evoluzione, la sua ricerca traduce l’esperienza individuale in una narrazione universale, evocando il viaggio come metafora di conoscenza e trasformazione.

La mostra propone così un incontro tra due percorsi artistici che, pur nelle loro specificità, convergono nella volontà di esplorare ciò che si trova oltre la superficie del visibile: uno spazio in cui luce, memoria e immaginazione diventano strumenti di indagine dell’identità e dell’esperienza umana.