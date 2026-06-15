Tribucstock Festiwild 2026, annunciati i Santi Francesi e Viscardi


Tribucstock Festiwild, che si svolgerà dal 31 luglio al 3 agosto 2026 presso la suggestiva Pineta Tribucchi a Palma Campania (NA), ha  annunciato altri due nomi in line-up: si tratta dei Santi Francesi e di Viscardi

Tribucstock Festiwild

Dopo aver annunciato gli Ex-Otago (31 Luglio) e Roberto Colella (1 Agosto), il Tribucstock Festiwild, che si svolgerà dal 31 luglio al 3 agosto 2026 presso la suggestiva Pineta Tribucchi a Palma Campania (NA), ha  annunciato altri due nomi in line-up: si tratta dei Santi Francesi e di Viscardi.

Il festival, che nelle scorse edizioni ha visto esibirsi sul proprio palco artisti del calibro di Venerus, Marco Castello, BaiucaDADA’Francesco Di BellaLa MascheraMEG, PopulousAlteaFitness Forever anche quest’anno non vi deluderà!