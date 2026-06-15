Tribucstock Festiwild 2026, annunciati i Santi Francesi e Viscardi

Oltre agli Ex-Otago e a Roberto Colella, tra i protagonisti di questa settima edizione del “Festiwild” sono stai annunciati i Santi Francesi e Viscardi.

Alessandro De Santis e Mario Francese, in arte Santi Francesi, tornano a pubblicare nuova musica a distanza di un anno e mezzo dall’ultimo lavoro “Potrebbe non avere un peso” e inaugurano un nuovo capitolo discografico entrano nel roster di Asian Fake. Il duo vincitore della della sedicesima edizione di X Factor Italia ha pubblicato il nuovo brano “Guerrilla”, primo di un nuovo capitolo discografico in uscita prossimamente. Il 31 luglio porteranno in Pineta Tribucchi un live intenso e coinvolgente, dove la loro cifra emotiva incontra un sound più diretto, viscerale e decisamente rock. ­

Viscardi è un artista partenopea, classe 2000, che ha esordito nell’Ottobre del 2024 con l’EP intitolato “Lady”: disco prodotto da Giada De Prisco. È stato tra i protagonisti della diciannovesima edizione di X Factor, arrivando al quinto Live e riscontrando consensi da parte del pubblico e della critica. Da Gennaio 2026 con il suo Club Tour in full band ha girato l’Italia attraversando 12 città, con sold out in quasi tutte le tappe. Prima dell’inizio di un nuovo progetto discografico, da Giugno 2026 partirà per un Tour estivo che lo porterà al Tribucstock Festiwild il prossimo 1 agosto. Viscardi porterà in pineta il suo universo sonoro che intreccia neo soul, R&B, hip hop e lingua napoletana, tra riferimenti ai grandi classici del genere e un’identità profondamente contemporanea. ­