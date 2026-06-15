Tra Inail e Conflavoro PMI un’alleanza per diffondere la cultura della sicurezza nelle Pmi

Sottoscritto un protocollo d’intesa di durata triennale tra Inail e Conflavoro PMI che prevede campagne di sensibilizzazione, formazione, tavoli tecnici, strumenti organizzativi e tecnologie innovative per ridurre infortuni e malattie professionali

Con il protocollo d’intesa di durata triennale sottoscritto oggi, Inail e Conflavoro PMI, confederazione nazionale che rappresenta oltre 90mila aziende italiane, avviano una collaborazione strutturata per promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro e ridurre gli infortuni e le malattie professionali nelle piccole e medie imprese.

“Le micro, piccole e medie imprese – sottolinea il presidente dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo – sono il cuore del nostro sistema produttivo e meritano strumenti all’altezza delle sfide che devono affrontare ogni giorno in materia di salute e sicurezza. Grazie a questo protocollo porteremo formazione, innovazione tecnologica e buone pratiche direttamente dove servono, costruendo un sistema di prevenzione sempre più efficace e accessibile”.

“Per chi fa impresa – afferma il presidente di Conflavoro PMI, Roberto Capobianco – la sicurezza non dev’essere un adempimento burocratico, ma un investimento in salute, lavoro e competitività. Il 95% delle aziende italiane, però, ha meno di 10 addetti e spesso non dispone di una struttura dedicata alla prevenzione: insieme a Inail affiancheremo questi imprenditori con la forza della nostra rete, affinché nessuno resti indietro”.

Le attività previste dal protocollo comprendono la progettazione e la realizzazione congiunta, anche in via sperimentale, di campagne di sensibilizzazione, eventi pubblici, seminari, webinar e corsi di formazione rivolti a datori di lavoro, lavoratori e figure aziendali della prevenzione.

L’intesa prevede, inoltre, la costituzione di tavoli tecnici di approfondimento su temi emergenti o strategici legati alla prevenzione nei luoghi di lavoro e la condivisione di dati, conoscenze e informazioni utili a sostenere iniziative comuni. Un’attenzione specifica è riservata alla promozione dell’adozione di strumenti e modelli organizzativi finalizzati al miglioramento continuo della gestione della sicurezza, anche mediante l’utilizzo di tecnologie innovative.

I compiti di indirizzo, programmazione e monitoraggio sono affidati a un Comitato di coordinamento paritetico. Per assicurare una diffusione capillare, nella declinazione operativa delle attività il protocollo valorizza il contributo delle articolazioni territoriali di Inail e Conflavoro PMI.

La realizzazione delle iniziative potrà essere disciplinata attraverso specifici accordi attuativi, con il coinvolgimento, laddove necessario, degli altri soggetti istituzionali che fanno parte del sistema nazionale di promozione della salute e sicurezza sul lavoro.

· Protocollo d’intesa tra Inail e Conflavoro PMI (.pdf – 143 kb)