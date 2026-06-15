Tech Conference 2026 di TeamSystem: AI agentica, la vera sfida è nei risultati

A Milano oltre 1.300 professionisti del Gruppo hanno discusso di adozione dell’intelligenza artificiale, compliance e innovazione per le imprese

L’intelligenza artificiale offre vantaggi sempre più evidenti in termini di efficienza e produttività, ma il suo utilizzo nei processi aziendali incontra ancora diversi ostacoli. È questo uno dei temi emersi durante la Tech Conference 2026 di TeamSystem, la tech & AI company italiana che sviluppa piattaforme digitali per la gestione del business di imprese e professionisti.

L’evento, ospitato a Milano il 9 e 10 giugno, ha riunito oltre 1.300 professionisti del Gruppo impegnati nelle attività di Ricerca & Sviluppo e IT provenienti da Italia, Albania, Spagna, Francia, Turchia, Israele e Danimarca.

Al centro dell’edizione 2026, intitolata “Fast Forward. Now”, si è collocato il tema dell’AI agentica e del passaggio dalla sperimentazione all’utilizzo operativo nelle aziende. Secondo i dati condivisi durante la conference, le organizzazioni che hanno già adottato queste soluzioni registrano cicli operativi più veloci del 30-50% e una riduzione dei costi fino al 40%. Nonostante questi risultati, in Europa solo il 20% delle imprese ha adottato queste tecnologie, evidenziando un divario ancora significativo tra grandi aziende e PMI.

Uno dei punti centrali del confronto ha riguardato le difficoltà che molte organizzazioni incontrano nell’integrare l’intelligenza artificiale nei processi reali. Governance, compliance, audit trail e integrazione con i sistemi esistenti continuano a rappresentare elementi chiave per un’adozione efficace.

L’evento ha segnato anche un traguardo strategico per il Gruppo: la finalizzazione con un anno di anticipo del piano al 2027 da 250 milioni di investimenti sull’Intelligenza Artificiale, annunciato nel 2024. Un risultato che si inserisce in un percorso di crescita solido: nel 2025 TeamSystem ha raggiunto €1,15 miliardi di ricavi (+14% anno su anno) con oltre 3,1 milioni di clienti.

“Completare il piano al 2027 con un anno di anticipo e accelerare gli investimenti da qui al 2030 è un messaggio chiaro: in una trasformazione dove l’AI è protagonista e l’innovazione corre a ritmi elevati, TeamSystem starà al fianco di imprese e professionisti per renderli più competitivi“, ha dichiarato Tommaso Cohen, CEO di TeamSystem.

Durante la conference sono stati condivisi anche alcuni dati sull’evoluzione delle soluzioni AI dell’azienda: 18 AI edition rilasciate negli ultimi 15 mesi, 89 casi d’uso attivi e oltre il 70% di adoption sull’automatic accounting. I risultati si riflettono anche sui dati di business: nel primo trimestre del 2026, TeamSystem ha registrato un +25% di customer adoption delle soluzioni AI e un +42% di crescita dei ricavi generati dall’AI rispetto al trimestre precedente.

Tra i temi affrontati anche la compliance nei mercati regolamentati. Le soluzioni TeamSystem, utilizzate in cinque Paesi, integrano requisiti normativi, tracciabilità e audit dei processi. La strategia del Gruppo punta, infine, sul paradigma del “Service as a Software”, in cui il valore si misura nei risultati concreti generati per imprese e professionisti attraverso dati, automazione e servizi integrati.