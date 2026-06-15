Taormina Jazz Festival 2026: svelato il programma

Dal 23 al 26 luglio Taormina si trasforma in un crocevia internazionale del jazz: Alfredo Rodriguez Trio (23 luglio), Roberto Gatto Quartet feat. Pietro Tonolo (25 luglio) e Cécile McLorin Salvant (26 luglio)

Tre concerti, tre protagonisti della scena internazionale e due luoghi simbolo della città per una nuova edizione del Taormina Jazz Festival. Dal 23 al 26 luglio la manifestazione torna ad animare Taormina con un programma che attraversa alcune delle più affascinanti espressioni del jazz contemporaneo, confermando la propria vocazione a coniugare qualità artistica, respiro internazionale e valorizzazione del territorio. Giunto alla sua XIII edizione, il Taormina Jazz Festival continua così a costruire un dialogo tra musica, arte e territorio, trasformando alcuni dei luoghi più suggestivi della città in spazi di incontro, scoperta e condivisione.

Ad inaugurare il festival, il 23 luglio ( ore 21.00 – ingresso gratuito), ai Giardini Pubblici di Taormina sarà l’Alfredo Rodriguez Trio. Pianista e compositore cubano tra i più apprezzati della sua generazione, Alfredo Rodriguez è riuscito a conquistare il pubblico internazionale grazie a una straordinaria capacità di fondere la tradizione afro-cubana con il linguaggio del jazz contemporaneo. Scoperto da Quincy Jones, che ne intuì immediatamente il talento, Rodriguez ha costruito negli anni una carriera che lo ha portato nei più importanti festival e teatri del mondo. Il suo pianismo virtuosistico, ricco di energia e libertà espressiva, trova nel dialogo con Andreou Panagiotis al contrabbasso e Michael Olivera alla batteria una dimensione ideale, dando vita a un trio capace di alternare intensità ritmica, raffinatezza melodica e grande forza comunicativa.

Il 25 luglio (ore 21.00 – ingresso gratuito) sarà la volta del Roberto Gatto Quartet feat. Pietro Tonolo, guidato da uno dei musicisti che più hanno contribuito alla diffusione e all’affermazione del jazz italiano sulla scena internazionale. Batterista, compositore e bandleader, Roberto Gatto attraversa da oltre quattro decenni la storia del jazz europeo, collaborando con alcuni dei più grandi protagonisti della musica contemporanea e mantenendo sempre uno sguardo aperto alla sperimentazione e alla ricerca. Accanto a lui saliranno sul palco Pietro Tonolo, tra i più autorevoli sassofonisti europei, Alessandro Presti alla tromba, tra le voci più interessanti della nuova generazione jazzistica italiana, Alfonso Santimone al pianoforte e Gabriele Evangelista al contrabbasso. Un ensemble di assoluto valore che promette un concerto intenso e ricco di sfumature.

Gran finale il 26 luglio (ore 21.00 – biglietti disponibili su Ticketone) al Teatro Antico di Taormina con Cécile McLorin Salvant, artista considerata tra le figure più importanti e innovative del jazz contemporaneo. Vincitrice di numerosi Grammy Awards e del prestigioso Thelonious Monk International Jazz Competition, la cantante franco-americana ha ridefinito negli ultimi anni il concetto stesso di vocalità jazz. Nelle sue interpretazioni convivono jazz, blues, folk, chanson francese, musica colta e teatro musicale, in un universo sonoro personale che sfugge a qualsiasi etichetta. Dotata di una presenza scenica magnetica e di una straordinaria capacità narrativa, McLorin Salvant, che sarà accompagnata da Sullivan Fortner al piano, Yasushi Nakamura al basso e Kyle Poole alla batteria, è oggi una delle artiste più richieste e celebrate della scena mondiale, capace di trasformare ogni concerto in un’esperienza unica e coinvolgente.

Ad accompagnare la XIII edizione sarà una nuova identità visiva sviluppata a partire dall’artwork originale dell’artista siciliano Antonio Forlin, che attraverso figure simboliche e segni evocativi celebra la musica come linguaggio universale. Da questo immaginario prende forma l’immagine del Festival, realizzata da Sara Willi, Art Director e Communication Manager di Feliciotto Concept Store, che rielabora e valorizza ogni dettaglio dell’opera originale, dando vita a una costellazione di segni astratti, soli, occhi, geometrie essenziali e simboli fluttuanti: un inno al ritmo, alla creatività e alla capacità del jazz di attraversare culture, emozioni e linguaggi differenti. L’evento è organizzato e curato nella direzione creativa da Feliciotto Concept Store e Tao Jazz Association, con la direzione artistica degli artisti e il supporto organizzativo dell’Associazione Taormina Jazz. Il festival si realizza con il sostegno del Comune di Taormina e il patrocinio gratuito della Fondazione Taormina.

Il Taormina Jazz Festival è reso possibile grazie al contributo degli sponsor che ne condividono la visione culturale e ne sostengono la crescita. Anche per questa edizione il festival rinnova importanti collaborazioni e accoglie nuove realtà che scelgono di entrare a far parte del progetto. Tra queste, Y-3, il celebre marchio internazionale di luxury sportswear nato dalla collaborazione tra Adidas e lo stilista giapponese Yohji Yamamoto, conferma il proprio ruolo di Main Sponsor realizzando, in collaborazione con Feliciotto Concept Store, una speciale capsule collection dedicata al festival, composta da due t-shirt in edizione limitata. Nuovo Main Sponsor dell’edizione 2026 del Taormina Jazz Festival è Moscot, uno dei marchi di occhiali più celebri al mondo, amato da personalità iconiche come Andy Warhol e Johnny Depp. Il brand accompagnerà gli artisti del festival con una selezione dei suoi modelli più rappresentativi e una serie di attività dedicate.