Stasera in prima serata su Rai Storia “ Italia: viaggio nella bellezza”. con “ Le stanze del silenzio. I manicomi italiani” e a seguire Pisa per “Storia delle nostre città”

Per oltre un secolo, i manicomi italiani sono stati luoghi di cura ma anche di isolamento, pensati più per contenere che per guarire. Il documentario ne racconta l’evoluzione attraverso storie, testimonianze e materiali d’archivio, mostrando la vita al loro interno e le contraddizioni del sistema. Il percorso culmina con la Legge 180 del 1978, che ne sancisce la chiusura e inaugura un nuovo approccio alla salute mentale. Oggi resta una riflessione aperta sulla loro eredità, tra memoria, trasformazione e il rapporto tra cura e libertà. Un programma di Eugenio Farioli Vecchioli, produttore esecutivo Sabrina Destito.

A seguire, è impossibile guardare Pisa senza gridare al miracolo. Sarà per via di quella Torre Pendente che sta su senza neanche sapere come o per quella scenografica piazza talmente bella da esser stata chiamata Piazza dei Miracoli. Pisa, la città dove ovunque si respira l’antica gloria di una città che per secoli si è contesa con Genova, Venezia e Amalfi il ruolo di Repubblica Marinara più prestigiosa è la protagonista di questa puntata di “Storia delle nostre città”. Ancora oggi nella città sono evidenti i segni di quel passato leggendario: dal Duomo al maestoso Battistero, fino al Palazzo dei Cavalieri progettato dal Vasari. Ma la storia di è Pisa talmente “tanta” e talmente antica che non si sa neanche chi le abbia dato i natali: forse gli etruschi, forse i greci, forse i liguri. Quello che si sa per certo, invece, è che è una città con una storia unica al mondo.