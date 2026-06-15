Su Rai 3 torna “Filorosso”, conduce Antonino Monteleone con Adele Grossi

Da lunedì 15 giugno, alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay, torna “Filorosso”, il programma di approfondimento che racconta l’attualità, la cronaca e i temi che animano il dibattito pubblico del Paese. La nuova edizione si presenta con una importante novità: alla conduzione approda Antonino Monteleone, volto del giornalismo d’inchiesta televisivo. Con lui, Adele Grossi, anchorwoman di RaiNews24. Il pubblico di “Filorosso” sarà accompagnato in un viaggio tra i principali fatti della settimana, con servizi, reportage, inchieste, ospiti in studio e collegamenti dal territorio.

In questa prima puntata, per la prima volta in tv dopo le polemiche suscitate dalle sue recenti dichiarazioni sul conflitto israelo-palestinese, ci sarà lo scrittore Erri De Luca.

Tra le novità della stagione debutta inoltre lo “Spazio Podcast”, un vero e proprio ring delle idee: ogni settimana due opinionisti, protagonisti della vita pubblica e culturale del Paese, portatori di posizioni opposte, si confronteranno su uno dei temi più caldi dell’attualità.

Tra gli ospiti della puntata anche l’editorialista del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, e il direttore de “Il Giornale”, Tommaso Cerno.

Infine, ampio spazio alla cronaca con gli ultimi sviluppi sul caso Garlasco. In studio interverranno gli avvocati Antonio De Rensis e Angela Taccia, la giornalista Ilenia Petracalvina e la criminologa Flaminia Bolzan.