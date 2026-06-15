Stasera su Rai 4 la stagione 18 di Criminal Minds con 2 episodi: la trama

Su Rai 4 torna la diciottesima stagione della serie cult “Criminal Minds”, alle 21.20, con in prima visione, “Evolution” con due episodi a settimana: la trama
Su Rai 4 torna la diciottesima stagione della serie cult “Criminal Minds”, alle 21.20, con in prima visione, “Evolution” con due episodi a settimana. Il nuovo capitolo della storica serie crime vede l’Unità di Analisi Comportamentale chiamata ad affrontare minacce criminali sempre più complesse e organizzate, in un contesto in cui la tecnologia e le reti clandestine rendono i serial killer più difficili da individuare.
La squadra guidata da David Rossi continua la caccia ai predatori più pericolosi d’America, affrontando menti criminali sempre più sofisticate e le conseguenze personali delle proprie scelte. Tornano i volti storici della serie, da Joe Mantegna ad A.J. Cook, affiancati da nuovi personaggi che arricchiscono l’universo narrativo dello show.
Nell’episodio 3 “Il momento di dire addio”, la trama si concentra su Rossi e Lewis che, per risolvere il caso, chiedono aiuto a Ramona, l’unica sopravvissuta del serial killer Elias Voit.
Nell’episodio 4 “Sto bene. Sto bene. Va tutto bene” mentre la squadra indaga su un caso di traffico di organi, il processo di recupero di Voit lo porta a sospettare di essere più un prigioniero che una vittima. JJ trova un video criptico pubblicato sul sito web BAU-Gate di un UnSub mascherato che potrebbe essere collegato alla rete di Voit.