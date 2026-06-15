Pizza: Generazione Futuro, vince Emanuele Muhaxhiri con Super Marinara

Emanuele Muhaxhiri, della pizzeria Fra Teglia e Tonda Pizzeria romana a Velletri – Roma, ha vinto la prima edizione di Pizza: Generazione Futuro

Emanuele Muhaxhiri, della pizzeria Fra Teglia e Tonda Pizzeria romana a Velletri – Roma, ha vinto la prima edizione di Pizza: Generazione Futuro, contest ideato e promosso da 50 Top Pizza in collaborazione con Ferrarelle, classificandosi al primo posto con Super Marinara.

“Sostenere da anni Top 50 Pizza significa investire nel futuro della ristorazione italiana e nei giovani professionisti che ogni giorno contribuiscono a valorizzarne l’eccellenza. Da sempre Ferrarelle accompagna il mondo dell’ospitalità, condividendone l’attenzione alla qualità e il forte legame con i territori. Accogliere questo evento presso la Masseria delle Sorgenti Ferrarelle è per noi un modo concreto per celebrare valori comuni come autenticità, cultura gastronomica e valorizzazione delle comunità locali“, ha commentato Mario Iaccarino, Commercial Director di Ferrarelle Società Benefit.

“Anche questa finale – sottolineano Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, curatori di 50 Top Pizza – ci ha rivelato 5 profili di giovani che, oltre ad averci presentato interessanti interpretazioni della pizza, hanno portato esperienze imprenditoriali molto diverse per tipologia di pizza, gestione, posizionamento sul territorio in cui lavorano. Un aspetto, quello della sostenibilità aziendale sul mercato, che ci vede particolarmente attenti nel valorizzare il lavoro di giovani professionisti che si cimentano nel settore dell’artigianato di qualità. Sugli spicchi in gara abbiamo apprezzato preparazioni che hanno spaziato fra i vari stili, restando sempre equilibrate, eseguite con tecnica e creatività, piacevoli da vedere e da gustare”.

Con la pizza Super Marinara, Emanuele Muhaxhiri, che riceverà il premio speciale Giovane dell’Anno 2026 – Ferrarelle Award nel corso della cerimonia di premiazione di 50 Top Pizza Italia 2026, ha coniugato la tradizione della pizza scrocchiarella romana con una farcitura equilibrata nella gestione dei condimenti e di bell’impatto visivo e gustativo.

Seconde, a pari merito le preparazioni:

La Tavola degli Alimenti di Giannicola Sannino, della pizzeria Bas&Co a Pesche, Isernia;

Radici di Emanuele Lapini, della pizzeria Alchimia – la chimica dei sapori a Bibbiena, Arezzo;

Nonna Uccia di Daniele Spedicato, de Il Laboratorio dell’Alchimista a Lizzanello, Lecce;

Mastunicola 2.0 di Angelo Catapano, di Glory POP a Milano.

L’evento è stato ospitato nella Masseria delle Sorgenti Ferrarelle, nel Parco Sorgenti di Riardo, un’oasi naturale di oltre 150 ettari nel cuore dell’Alto Casertano. Nata dal recupero di un’antica masseria rurale, oggi rappresenta un esempio virtuoso di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni, grazie a un’azienda agricola biologica che promuove la tutela della biodiversità e una gestione sostenibile delle risorse naturali. Un luogo in cui natura, cultura e gastronomia si incontrano, esprimendo il profondo legame che Ferrarelle mantiene con il territorio da cui sgorgano le sue acque.