Pianificazione intelligente: la soluzione per le aziende di trasporti nel 2026

Nel settore dei trasporti la competitività di un’azienda si misura sulla sua capacità di prevedere e pianificare le singole variabili operative. Infatti non è più sufficiente investire solo sulle dimensioni della flotta, sulle caratteristiche dei mezzi o sulla velocità delle consegne, bensì è fondamentale ridurre l’esposizione del business a rischi finanziari e alle spese non previste.

Tutto questo si traduce nella pianificazione intelligente dei viaggi, nell’ottimizzazione del carburante e nella gestione predittiva della manutenzione. Difatti la combinazione di questi tre aspetti è fondamentale per proteggere i margini di profitto della logistica.

Grazie alla trasformazione digitale, supportata anche dalle istituzioni come la Commissione Europea, oggi gli operatori di questo ambito possono convertire i dati ottenuti in decisioni strategiche. Questo permette di adottare un approccio nuovo e duraturo al settore della logistica. Ecco alcuni consigli e strategie per una pianificazione smart dell’attività di trasporto.

Percorsi dinamici e riduzione dei tempi morti come soluzione di pianificazione intelligente

Ci sono molti modi per procedere a una pianificazione strategica dell’attività logistica. Il primo tra questi è sicuramente lo studio delle tratte e dei mezzi impiegati. Ottimizzare un viaggio non significa solo scegliere la linea più breve tra il punto di partenza e il punto di arrivo, bensì la programmazione riguarda molti altri aspetti della logistica. Alcuni di questi sono il carburante, la manutenzione e il traffico.

Optare per i moderni software di gestione, come Radius, aiuta notevolmente a reperire le informazioni utili a prendere decisioni informate. Difatti, questi sistemi si basano su algoritmi avanzati che valutano in tempo reale i flussi di traffico, la presenza di cantieri, le restrizioni di transito e le finestre orarie di consegna.

Nel concreto, questo si traduce ad esempio nel calcolare i percorsi alternativi prima che il mezzo rimanga bloccato nel traffico. Di conseguenza, si riducono i tempi morti e si garantisce un’alta qualità del servizio. Inoltre tutto ciò aumenta anche la sicurezza sul lavoro, aspetti sui quali anche INAIL promuove attività di prevenzione e sensibilizzazione nel settore dei trasporti.

Per supportare gli operatori del settore, scegliere fornitori affidabili e all’avanguardia è la chiave per mantenere l’attività sempre connessa e per monitorare l’evoluzione dei viaggi in tempo reale.

La previsione smart del carburante e della manutenzione dei mezzi

L’approccio di previsione delle spese e dell’attività si basa anche sul consumo di carburante e sulla manutenzione dei mezzi.

In questo caso, la telematica permette di monitorare costantemente i dati relativi ai consumi, incrociandoli con lo stile di guida del conducente e con lo stato di salute del mezzo. La combinazione di questi dati fa sì che prevedere le spese legate ai rifornimenti e ai trasporti sia molto più semplice.

Un approccio simile è quello della manutenzione predittiva, che programma e pianifica i fermi macchina prima che avvenga il danno o il guasto. Nel concreto, un veicolo ben mantenuto riduce le emissioni, consuma meno carburante e garantisce una maggiore stabilità dei costi.

Gli altri vantaggi della previsione integrata delle spese

Investire nella previsione intelligente dell’attività logistica non comporta solamente una riduzione dei costi, ma rappresenta un requisito indispensabile per le aziende di trasporti che vogliono rimanere competitive e durare nel tempo, così come che vogliono garantire la sicurezza sul lavoro.

Le istituzioni stesse e i dati pubblicati, ad esempio dal portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mostrano come la digitalizzazione sia la chiave di volta per il settore logistico. Lo sviluppo dei sistemi di trasporto intelligenti e l’interconnessione sono aspetti fondamentali per una crescita costante nell’ambito e per questo motivo sempre più realtà stanno investendo in piattaforme digitali e infrastrutture moderne.