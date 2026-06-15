Oroscopo di oggi, lunedì 15 giugno 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 15 giugno 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Parlare con le persone care di vecchie faccende non serve, puntiamo sul futuro. Voltiamo pagina, anche se conflittuali, i sentimenti sono forti. Braccio di ferro sul lavoro con un collega rampante e ambizioso. Un comportamento passivo non ci si addice.
Toro
Una fase di rallentamento, alle prese con questioni che assorbono ogni energia. L’antidoto? Aumento della determinazione e concentrazione. L’intelligenza è di quelle brillanti e, sostenuta da Mercurio in Cancro, dà uno slancio ad affari e carriera.
Gemelli
È tempo di far battere il cuore. Mettiamo da parte il cervello, accontentiamoci di passare, prima dell’amore ideale, a qualche nuova significativa amicizia. Un cambiamento appena effettuato ci appaga, anche se ci allontaniamo dal solito giro e spezziamo delle abitudini.
Cancro
Luna in Ariete foriera di imprevisti. Dovremo essere più che mai meticolosi, anche se un’urgenza nella consegna ci costringe ad accelerare il ritmo. Siamo fuori strada, se diamo la responsabilità agli altri del nostro malumore. Torniamo sulla retta via.
Leone
Grinta, energia, dinamismo e soprattutto volontà accompagnano le nostre scelte. Siamo pieni di voglia di fare e nella professione andiamo fortissimo. Confidiamo sempre senza timore nel nostro carisma e nelle nostre risorse. Successi, consensi e conquiste.
Vergine
La confusione di fronte a proposte finanziarie in apparenza allettanti rischia di farci spendere più del dovuto: recuperiamo il nostro buonsenso. Non casca mica il mondo, se almeno per un giorno non riusciamo ad assolvere tutti gli impegni assunti.
Bilancia
Ci sentiamo sotto esame e questo ci crea un certo disagio. Rilassiamoci, svolgiamo il lavoro con serietà e non raccogliamo provocazioni o critiche. Per ritrovare l’equilibrio, la soluzione ottimale è seguire l’istinto che ci illustra le strategie più proficue.
Scorpione
Ci sono dei nodi da sciogliere, ma tutto si avvia verso una felice conclusione. Non facciamoci prendere dal timore delle novità, non rischiamo nulla. Ritorni dal passato. Prima di cedere, sarebbe meglio vedere con quali intenzioni tornano. Non siamo precipitosi.
Sagittario
Oggi sì che ci alziamo con il piede giusto. È la giornata ideale per muoverci, divertirci, viaggiare. Le nostre opinioni trovano credito. La Luna in Ariete accende il cuore e i sensi. Le relazioni vecchie e nuove ritrovano passione e complicità.
Capricorno
Non è il caso di concludere trattative, siglare contratti o stipulare accordi. La fretta potrebbe giocarci un tiro birbone. Teniamoci in disparte. Ciò che occorre nei confronti di chi ci ama è la tolleranza. Ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.
Acquario
Ci sentiamo allegri, sereni, tutto ci stimola e abbiamo una carica da leoni. Cambiamenti e progetti a breve scadenza. Serata piacevole con gli amici. Aperitivo, ristorante e cinema, a spasso per le vie della città sottobraccio alla nostra ultima fiamma.
Pesci
Carriera e denaro si contendono le nostre attenzioni, ma fra i due litiganti l’amore gode. Inviti e batticuori ci spediscono dritti su una nuvola rosa. Unico rischio è quello di idealizzare l’amato, e di perdere di vista i suoi limiti umani e il suo reale aspetto.