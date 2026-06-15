Milano, commenti sessisti e foto rubate nelle chat degli autisti Atm. La denuncia di una passeggera

A far scoppiare il caso a livello mediatico è stata l’attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli

Alcuni dipendenti dell’azienda dei trasporti milanesi (Atm) avrebbero preso dalle videocamere di sorveglianza di bordo immagini di donne sedute sul tram e se le sarebbero scambiate su una chat di WhatsApp accompagnandole con commenti sessisti.

A scoprire la presunta chat sarebbe stata – secondo quanto riferito dall’influencer e attivista femminista Carlotta Vagnoli – una passeggera che avrebbe letto dei messaggi in una chat chiamata ‘Staff Ticinese‘ e le avrebbe fotografate.

“Un’ennesima chat in cui corpi di donne ignare di essere riprese vengono scambiati e commentati con violenza e sessismo: il caso colpisce il trasporto pubblico milanese. Commenti sul culo, sulle gambe, sul corpo delle donne che prendono il tram, immagini scambiate in una chat, fotogrammi presi dalla videosorveglianza: siamo – di nuovo – nella sfera della technology facilitated gender based violence, ovvero quella violenza agevolata dai dispositivi tecnologici che no, non sono imparziali” scrive così Vagnoli su Instagram.

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La nota di Atm

“A proposito dell’episodio segnalato da una passeggera sull’uso improprio di immagini delle telecamere di bordo da parte di alcuni dipendenti Atm – si legge in una nota dell’azienda – si è prontamente attivata con la massima attenzione per fare piena luce sull’episodio, per verificare il corretto uso degli strumenti aziendali, per tutelare i clienti e le migliaia di dipendenti corretti che lavorano ogni giorno al servizio della città. Crediamo fermamente nel rispetto come valore fondante e non negoziabile. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa”.