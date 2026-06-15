Maturità 2026, 10 punti di Skuola.net per affrontare la prima prova senza ansia

Lo scritto di Italiano è una sfida di nervi oltre che di penna

È iniziato il conto alla rovescia per l’esame di Maturità. Si parte con la prima prova scritta, che è forse la più complessa. Al maturando è chiesta la conoscenza della grammatica e del lessico, ma anche la capacità di ragionare, analizzare e argomentare. Davanti a sette tracce e con sei ore a disposizione, i nemici peggiori dei candidati sono spesso l’ansia e la fretta di iniziare a scrivere a testa bassa.

Gli esperti di Skuola.net hanno stilato un vero e proprio decalogo per guidare i maturandi verso il successo, evitando gli scivoloni più comuni.

Allenarsi simulando il passato

Il primo passo per assicurarsi un buon voto inizia mesi prima: simulare la prova a casa o in classe utilizzando le tracce degli anni precedenti è fondamentale per prendere confidenza con la struttura dell’esame. Solo con l’esercizio continuo si può capire quale tipologia sia davvero la più adatta alle proprie corde.

Scegliere la traccia con lucidità

Mai farsi guidare solo dall’istinto o dalla “simpatia” momentanea per un tema. È essenziale leggere con estrema attenzione la richiesta specifica di ciascuna traccia, optando per ambiti e tematiche di cui si possiede una conoscenza realmente approfondita, per non rischiare di andare fuori tema.

Usare la Storia come “salvagente”

Ripassare i fondamentali, in particolare i contesti storici e le correnti letterarie, è un passaggio quasi obbligato. Avere basi storiche solide permette infatti di comprendere le scelte stilistico-tematiche di qualsiasi autore, persino di quelli mai affrontati in classe, salvando così il compito in caso di autori a sorpresa.

Sconfiggere la “sindrome del foglio bianco”

Se nel giorno della verità l’ansia paralizza la penna, esiste un rimedio: rileggere il testo ministeriale in modo quasi compulsivo. Scandire bene ogni singola parola aiuta a isolare l’argomento centrale da sviluppare e fa scattare naturalmente i collegamenti mentali necessari per iniziare il lavoro.

Analisi del testo: la regola dei tre step

Chi sceglie l’analisi del testo (poesia o prosa) deve procedere con metodo: prima la lettura attenta per la comprensione, poi l’individuazione dei punti chiave e infine la stesura. Cruciale è la contestualizzazione: il brano va inserito nell’opera da cui è tratto, per poi allargare lo sguardo alla vita dell’autore e alla sua corrente letteraria.

Testo argomentativo: il gioco di tesi e antitesi

Nel testo argomentativo l’obiettivo è prendere posizione su un dibattito. Il trucco per rendere inattaccabile la propria idea? Sostenerla presentando parallelamente un’antitesi e smontandola, così da rafforzare la tesi di partenza. Il tutto deve essere confezionato con un linguaggio specifico, originale e mai banale.

Tema di attualità: oltre la superficie delle notizie

Il tema di attualità non è affatto una scorciatoia. Per parlare di dinamiche globali, guerre o intelligenza artificiale serve una solida preparazione. I telegiornali e i siti di news sono utili per le ultimissime novità, ma solo la “frequentazione” assidua e prolungata nel tempo di queste fonti garantisce quella visione d’insieme necessaria per scrivere un saggio di spessore.

Disegnare l’architettura: la scaletta

È vietato iniziare a scrivere alla cieca. Il segreto di un buon compito è creare una scaletta: una mappa per disporre le idee in una sequenza coerente e logica. Le idee devono essere esposte in modo netto, semplice e senza contraddizioni, assicurandosi che ogni argomentazione supporti saldamente il nucleo centrale.

Elogio della brutta copia

Anche se sembra rubare minuti preziosi da dedicare alla “bella”, il foglio di brutta copia è il vero “laboratorio” dello studente. È lo spazio libero dove riversare i pensieri sparsi, tra cancellature e idee a metà, per poi mescolare, rimescolare e collegare tutto prima di cristallizzare la versione definitiva.

Il cronometro e la doppia lettura

Sei ore sono tante, ma possono volare. È vitale darsi un ritmo per la stesura del corpo del testo, senza fretta, ma conservando tassativamente almeno 30 minuti per la revisione finale. E la rilettura deve essere doppia: la prima per andare a caccia di refusi, ripetizioni ed errori grammaticali; la seconda per assicurarsi che il testo “suoni” bene, risultando armonioso e scorrevole.