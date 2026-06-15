In prima visione su Rai 5 “Le Ravissement – Rapita”: la trama del film

Stasera in prima Tv su Rai 5 “Le Ravissement – Rapita” con Hafsia Herzi, Alexis Manenti, Nina Meurisse, Younes Boucif, Ana Blagojevic: la trama
Lydia, ostetrica in un ospedale parigino, vive una fase di fragilità dopo una rottura sentimentale. La gravidanza dell’amica Salomé e l’illusorio incontro con Milos, un autista d’autobus, la trascinano in un pericoloso vortice di solitudine e menzogne
E’ la trama del film “Le Ravissement – Rapita” in onda in prima visione Tv lunedì 15 giugno 2026 alle 21:20 su Rai 5.