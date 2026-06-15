Esce “Ci pensi mai”, il singolo d’esordio di MalaSoma

Esce “Ci pensi mai”, il primo singolo ufficiale di MalaSoma, prodotto da Rio Flo per AIDA Music / Buenaonda. Un brano introspettivo che segna l’esordio discografico

Esce “Ci pensi mai”, il primo singolo ufficiale di MalaSoma, prodotto da Rio Flo per AIDA Music / Buenaonda. Un brano introspettivo che segna l’esordio discografico dell’artista, tra rap, malinconia e bisogno di autenticità.

In “Ci pensi mai”, MalaSoma riflette sul senso di smarrimento e sul vuoto della società contemporanea, sempre più esposta a distrazioni continue, modelli imposti e dinamiche di omologazione. Il brano si muove tra rabbia e malinconia, trasformando il rap in uno spazio di ricerca personale e presa di coscienza.

Tra immagini intime e riflessioni lucide, “Ci pensi mai” diventa una domanda aperta: un invito a fermarsi, guardarsi dentro e chiedersi quanto di ciò che viviamo sia davvero scelto e quanto, invece, venga semplicemente assorbito.

“Fare musica per me significa trovare uno spazio vero, lontano dal rumore e dalle maschere. Scrivere mi aiuta a capire quello che provo e a trasformare emozioni e pensieri in qualcosa che possa arrivare anche agli altri”, racconta MalaSoma.

Matteo Malasoma, in arte MalaSoma, classe 2003, nasce a Marino, in provincia di Roma, e cresce a Pisa, città in cui vive e porta avanti il suo percorso musicale. Si avvicina alla musica da bambino attraverso la batteria, strumento con cui sviluppa il primo rapporto con il ritmo e le percussioni. Negli ultimi anni si avvicina alla scrittura, che diventa progressivamente il centro del suo percorso artistico e il mezzo attraverso cui dare forma a pensieri, inquietudini e visione personale.

Da alcuni mesi MalaSoma è al lavoro con il produttore Rio Flo (Stefano Florio) alla realizzazione del suo primo EP, un progetto che amplierà ulteriormente la sua visione artistica e sonora. Parallelamente, l’artista sta preparando anche il suo primo set live, che da settembre porterà dal vivo.

Con “Ci pensi mai”, MalaSoma presenta il primo tassello di un’identità artistica in costruzione, usando l’hip hop come strumento di espressione, analisi e libertà.

Il singolo è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.