Dal romanzo di Jim Harrison, “Vento di passioni” su Rai Movie: la trama

Dal romanzo di Jim Harrison su Rai Movie “Vento di passioni” con Brad Pitt e Anthony Hopkins. Un Oscar per la fotografia. Disponibile anche in lingua originale

Amore, guerre, ingiustizie, vendette e riscatto per un’epica saga familiare. Su Rai Movie arriva il film “Vento di passioni”, in onda lunedì 15 giugno 2026 alle 21.10.

Alla fine dell’Ottocento il colonnello Ludlow, disgustato da come l’esercito statunitense tratta i nativi Dakota, si ritira in una fattoria in Montana coi suoi tre figli: la famiglia passerà attraverso la Prima guerra mondiale, il proibizionismo, la Grande depressione, fra grandi città e grandi foreste. E’ questo il primo film ad assegnare un grande ruolo da protagonista a Brad Pitt, ancora all’alba della sua consacrazione come divo. Oscar 1995 a John Toll per la migliore fotografia.

“Vento di Passioni” (Legends of the Fall, Usa 1994) è diretto da Edward Zwick. Tra gli interpreti: Anthony Hopkins, Brad Pitt, Aidan Quinn e Julia Ormond.