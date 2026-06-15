Arriva l’anticiclone africano, da giovedì picchi di 36/37°C fino a 38/39°C nel weekend

Addio al caldo moderato, stanno per arrivare giornate da bollino rosso. Farà molto caldo anche in montagna

L’anticiclone africano tornerà alla riscossa molto presto sull’Italia. Ciò comporterà una intensificazione del caldo con picchi fino a 38°C e zeri termici alle stelle, superiori ai 4000m con punte fino a 4500m. Caldo quindi non solo in pianura ma anche in montagna con massime che a 1000m di quota supereranno tranquillamente i 30°C. Ad annunciarlo è 3bmeteo.

Le temperature della settimana

Martedì

Caldo ancora non particolarmente intenso anzi, una lieve diminuzione potrà interessare il Nordest e l’Adriatico. I picchi più elevati sulla bassa Padana e l’entroterra tirrenico. Valori in ogni caso al di sopra della media.

Mercoledì

Rialzo termico con valori massimi diffusamente superiori ai 32/33°C sull’Italia. Punte di 36°C non escluse sulla Valpadana e nelle valli delle regioni centrali. Massime in montagna a 1000m fino a 25/26°C

Giovedì

Le massime tenderanno ad aumentare ulteriormente con picchi fino a 36/37°C in pianura. Condizioni di caldo molto afoso su litorali ed entroterra costiero. Massime in montagna a 1000m fino a 27/28°C. Molto caldo anche la sera e la notte.

Venerdì

Aumento in quota con zeri termici fino a 4300/4400m e massime a 1000m fino 28/30°C sulle Alpi orientali e sull’Appennino centrale. Poche variazioni sui settori di pianura, persiste il caldo anche la sera e la notte con afa elevata.

A meno di variazioni – al momento poco improbabili – le temperature saranno destinate ad aumentare ulteriormente nel weekend. L’inizio dell’estate astronomica potrebbe vederesull’Italia picchi di 38°C o localmente anche superiori.