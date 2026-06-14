Tetto agli stranieri e mutuo tricolore: il programma di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci

Il ‘mutuo tricolore’, procreare ed educare, e un tetto agli stranieri in Italia: il programma di Futuro Nazionale, il partito dell’ex generale Vannacci

“Per la denatalità abbiamo pensato a un mutuo tricolore garantito dallo Stato a tasso estremamente basso e ancor più ridotto in base ai figli. Fare figli è una priorità essenziale per il nostro popolo. Vogliamo che gli italiani tornino a procreare ed educare altri italiani”. È la proposta contenuta nel programma di Futuro Nazionale, spiegata all’assemblea costituzionale dal responsabile Lorenzo Gasperini.

“Non basta che gli immigrati rispettino le nostre norme, noi vogliamo un’Italia in cui ci siano quasi esclusivamente italiani. Noi pretendiamo di mettere un tetto alla presenza straniera nella nostra patria”. È un’altra proposta contenuta nel programma di Futuro Nazionale.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)