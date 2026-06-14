Tajani attacca Vannacci: “Quinta colonna della sinistra, dispiace”

Tajani: “Vannacci è la quinta colonna della sinistra, dispiace”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri a Cagliari per il primo congresso regionale di Forza Italia

“Mi dispiace che Futuro Nazionale abbia scelto di fare la quinta colonna della sinistra. Abbandonando il centrodestra in maniera molto chiara, e votando sempre contro il governo. Questo mi fa tornare alla mente episodi analoghi successi in passato, che hanno fatto soltanto un favore alla sinistra”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Cagliari per il primo congresso regionale di Forza Italia.