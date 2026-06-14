Stasera su Rai 2 la terza stagione di Elsbeth con i primi tre episodi: la trama

Stasera su Rai 2 arriva in prima visione Tv la terza stagione della serie Elsbeth, con i primi tre episodi intitolati “ Sì, e…”, “Quel pomeriggio di un giorno da bambole” e “Vedova inconsolabile”: la trama

Domenica 14 giugno 2026 alle 21:20 su Rai 2 arriva in prima visione Tv la terza stagione della serie Elsbeth, con i primi tre episodi.

Nell’episodio 1 “Sì, e…”, Elsbeth s’immerge nel mondo della commedia notturna perché assiste alle tensioni tra un conduttore di talk show, la sua caporedattrice e suo marito, che è anche la sua spalla in onda.

Nell’episodio 2 “Quel pomeriggio di un giorno da bambole”, quando un’indagine per omicidio in un famoso negozio di giocattoli degenera in una crisi con ostaggi, Elsbeth deve negoziare con Nolan, lo sfortunato ex detenuto che si trova all’interno.

Nell’episodio 3 “Vedova inconsolabile”, mentre il marito presunto morto di una nota influencer, fa un ritorno miracoloso, l’inaspettato incontro della protagonista con una vecchia amica potrebbe smascherare la sua copertura.