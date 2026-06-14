Shock e rigore: stasera su Rai 3 il meglio di “PresaDiretta”

Con la puntata “Shock e rigore” – in onda domenica 14 giugno alle 21.15 su Rai 3 – “PresaDiretta” si occupa di economia, con un importante reportage dall’Argentina dove la cura shock ultraliberista del presidente Milei ha prodotto 300mila disoccupati, più di 22mila imprese chiuse, mense prese d’assalto da pensionati e lavoratori impoveriti.

E si chiede: qual è il filo che lega questa ricetta economica all’Italia della legge di Bilancio fatta in regime di austerity? Un viaggio in Italia tra ponti crollati, scuole prefabbricate e fondi del Pnrr mai arrivati. Tra Stato e mercato, chi paga davvero il conto?

Per partire, “PresaDiretta Open” accende una luce sui cosiddetti “safari umani” di Sarajevo, sul drammatico sospetto che durante gli anni di assedio alla città – tra il 1992 e il 1995 – ci fossero “turisti cecchini”, italiani e non solo che pagavano per sparare sui civili.

“PresaDiretta” è un programma di Riccardo Iacona, con il coordinamento giornalistico di Maria Cristina De Ritis.