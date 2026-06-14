Mondiali 2026: il Marocco ferma il Brasile di Ancelotti, Turchia ko con l’Australia

Mondiali 2026, è iniziato con un pareggio con il Marocco (1-1) il torneo del Brasile di Carlo Ancelotti. Tonfo all’esordio per la Turchia di Vincenzo Montella: l’Australia vince 2-0

È iniziato con un pareggio il Mondiale del Brasile di Carlo Ancelotti. Il Marocco ha tenuto testa ai verdeoro, andando in vantaggio con Saibari, e c’è voluta una magia di Vinicius per l’1-1 finale. In testa al gruppo C per adesso c’è quindi la Scozia, che ha battuto 1-0 (gol di McGinn) Haiti, uscita comunque tra gli applausi. Nel girone D, invece, tonfo all’esordio per la Turchia di Vincenzo Montella, deludente e sconfitta 2-0 dall’Australia (reti di Irankunda e Metcalfe) che si affianca così in vetta agli Stati Uniti.

Di seguito tutti i risultati e le classifiche:

GRUPPO A:

Messico-Sudafrica 2-0;

Corea del Sud-Repubblica Ceca 2-1;

Repubblica Ceca-Sudafrica (giovedì 18 giugno ore 18);

Messico-Corea del Sud (venerdì 19 giugno ore 3);

Repubblica Ceca-Messico (giovedì 25 giugno ore 3);

Sudafrica-Corea del Sud (giovedì 25 giugno ore 3).

Classifica:

Messico 3 punti;

Corea del Sud 3;

Repubblica Ceca 0;

Sudafrica 0.

GRUPPO B:

Canada-Bosnia-Erzegovina 1-1;

Qatar-Svizzera 1-1;

Svizzera-Bosnia-Erzegovina (giovedì 18 giugno ore 21);

Canada-Qatar (venerdì 19 giugno ore 00.00);

Bosnia-Erzegovina-Qatar (mercoledì 24 giugno ore 21);

Svizzera-Canada (mercoledì 24 giugno ore 21).

Classifica:

Canada 1 punto;

Bosnia-Erzegovina 1;

Qatar 1;

Svizzera 1.

GRUPPO C:

Brasile-Marocco 1-1;

Haiti-Scozia 0-1;

Scozia-Marocco (sabato 20 giugno ore 00.00);

Brasile-Haiti (sabato 20 giugno ore 2.30);

Marocco-Haiti (giovedì 25 giugno ore 00.00);

Scozia-Brasile (giovedì 25 giugno ore 00.00).

Classifica:

Scozia 3 punti;

Brasile 1;

Marocco 1;

Haiti 0.

GRUPPO D:

Stati Uniti-Paraguay 4-1;

Australia-Turchia 2-0;

Stati Uniti-Australia (venerdì 19 giugno ore 21);

Turchia-Paraguay (sabato 20 giugno ore 5);

Paraguay-Australia (venerdì 26 giugno ore 4);

Turchia-Stati Uniti (venerdì 26 giugno ore 4).

Classifica:

Stati Uniti 3 punti;

Australia 3;

Turchia 0;

Paraguay 0.

GRUPPO E:

Germania-Curaçao (domenica 14 giugno ore 19);

Costa d’Avorio-Ecuador (lunedì 15 giugno ore 1);

Germania-Costa d’Avorio (sabato 20 giugno ore 22);

Ecuador-Curaçao (domenica 21 giugno ore 2);

Curaçao-Costa d’Avorio (giovedì 25 giugno ore 22);

Ecuador-Germania (giovedì 25 giugno ore 22).

Classifica:

Germania

Curaçao

Costa d’Avorio

Ecuador

GRUPPO F:

Olanda-Giappone (domenica 14 giugno ore 22);

Svezia-Tunisia (lunedì 15 giugno ore 4);

Olanda-Svezia (sabato 20 giugno ore 19);

Tunisia-Giappone (domenica 21 giugno ore 6);

Giappone-Svezia (venerdì 26 giugno ore 1);

Tunisia-Olanda (venerdì 26 giugno ore 1).

Classifica:

Olanda

Giappone

Svezia

Tunisia

GRUPPO G:

Belgio-Egitto (lunedì 15 giugno ore 21);

Iran-Nuova Zelanda (martedì 16 giugno ore 3);

Belgio-Iran (domenica 21 giugno ore 21);

Nuova Zelanda-Egitto (lunedì 22 giugno ore 3);

Egitto-Iran (sabato 27 giugno ore 5);

Nuova Zelanda-Belgio (sabato 27 giugno ore 5).

Classifica:

Belgio

Egitto

Iran

Nuova Zelanda

GRUPPO H:

Spagna-Capo Verde (lunedì 15 giugno ore 18);

Arabia Saudita-Uruguay (martedì 16 giugno ore 00.00);

Spagna-Arabia Saudita (domenica 21 giugno ore 18);

Uruguay-Capo Verde (lunedì 22 giugno ore 00.00);

Capo Verde-Arabia Saudita (sabato 27 giugno ore 2);

Uruguay-Spagna (sabato 27 giugno ore 2).

Classifica:

Spagna

Capo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

GRUPPO I:

Francia-Senegal (martedì 16 giugno ore 21);

Iraq-Norvegia (mercoledì 17 giugno ore 00.00);

Francia-Iraq (lunedì 22 giugno ore 23);

Norvegia-Senegal (martedì 23 giugno ore 2);

Norvegia-Francia (venerdì 26 giugno ore 21);

Senegal-Iraq (venerdì 26 giugno ore 21).

Classifica:

Francia

Senegal

Iraq

Norvegia

GRUPPO J:

Argentina-Algeria (mercoledì 17 giugno ore 3);

Austria-Giordania (mercoledì 17 giugno ore 6);

Argentina-Austria (lunedì 22 giugno ore 19);

Giordania-Algeria (martedì 23 giugno ore 5);

Algeria-Austria (domenica 28 giugno ore 4);

Giordania-Argentina (domenica 28 giugno ore 4).

Classifica:

Argentina

Algeria

Austria

Giordania

GRUPPO K:

Portogallo-R.D. Congo (mercoledì 17 giugno ore 19);

Uzbekistan-Colombia (giovedì 18 giugno ore 4);

Portogallo-Uzbekistan (martedì 23 giugno ore 19);

Colombia-R.D. Congo (mercoledì 24 giugno ore 4);

Colombia-Portogallo (domenica 28 giugno ore 1.30);

R.D. Congo-Uzbekistan (domenica 28 giugno ore 1.30).

Classifica:

Portogallo

R.D. Congo

Uzbekistan

Colombia

GRUPPO L:

Inghilterra-Croazia (mercoledì 17 giugno ore 22);

Ghana-Panama (giovedì 18 giugno ore 1);

Inghilterra-Ghana (martedì 23 giugno ore 22);

Panama-Croazia (mercoledì 24 giugno ore 1);

Croazia-Ghana (sabato 27 giugno ore 23);

Panama-Inghilterra (sabato 27 giugno ore 23).

Classifica:

Inghilterra

Croazia

Ghana

Panama

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)