Mondiali 2026: il Marocco ferma il Brasile di Ancelotti, Turchia ko con l’Australia

Mondiali 2026, è iniziato con un pareggio con il Marocco (1-1) il torneo del Brasile di Carlo Ancelotti. Tonfo all’esordio per la Turchia di Vincenzo Montella: l’Australia vince 2-0
È iniziato con un pareggio il Mondiale del Brasile di Carlo Ancelotti. Il Marocco ha tenuto testa ai verdeoro, andando in vantaggio con Saibari, e c’è voluta una magia di Vinicius per l’1-1 finale. In testa al gruppo C per adesso c’è quindi la Scozia, che ha battuto 1-0 (gol di McGinn) Haiti, uscita comunque tra gli applausi. Nel girone D, invece, tonfo all’esordio per la Turchia di Vincenzo Montella, deludente e sconfitta 2-0 dall’Australia (reti di Irankunda e Metcalfe) che si affianca così in vetta agli Stati Uniti.
Di seguito tutti i risultati e le classifiche:
GRUPPO A:
Messico-Sudafrica 2-0;
Corea del Sud-Repubblica Ceca 2-1;
Repubblica Ceca-Sudafrica (giovedì 18 giugno ore 18);
Messico-Corea del Sud (venerdì 19 giugno ore 3);
Repubblica Ceca-Messico (giovedì 25 giugno ore 3);
Sudafrica-Corea del Sud (giovedì 25 giugno ore 3).
Classifica:
Messico 3 punti;
Corea del Sud 3;
Repubblica Ceca 0;
Sudafrica 0.
GRUPPO B:
Canada-Bosnia-Erzegovina 1-1;
Qatar-Svizzera 1-1;
Svizzera-Bosnia-Erzegovina (giovedì 18 giugno ore 21);
Canada-Qatar (venerdì 19 giugno ore 00.00);
Bosnia-Erzegovina-Qatar (mercoledì 24 giugno ore 21);
Svizzera-Canada (mercoledì 24 giugno ore 21).
Classifica:
Canada 1 punto;
Bosnia-Erzegovina 1;
Qatar 1;
Svizzera 1.
GRUPPO C:
Brasile-Marocco 1-1;
Haiti-Scozia 0-1;
Scozia-Marocco (sabato 20 giugno ore 00.00);
Brasile-Haiti (sabato 20 giugno ore 2.30);
Marocco-Haiti (giovedì 25 giugno ore 00.00);
Scozia-Brasile (giovedì 25 giugno ore 00.00).
Classifica:
Scozia 3 punti;
Brasile 1;
Marocco 1;
Haiti 0.
GRUPPO D:
Stati Uniti-Paraguay 4-1;
Australia-Turchia 2-0;
Stati Uniti-Australia (venerdì 19 giugno ore 21);
Turchia-Paraguay (sabato 20 giugno ore 5);
Paraguay-Australia (venerdì 26 giugno ore 4);
Turchia-Stati Uniti (venerdì 26 giugno ore 4).
Classifica:
Stati Uniti 3 punti;
Australia 3;
Turchia 0;
Paraguay 0.
GRUPPO E:
Germania-Curaçao (domenica 14 giugno ore 19);
Costa d’Avorio-Ecuador (lunedì 15 giugno ore 1);
Germania-Costa d’Avorio (sabato 20 giugno ore 22);
Ecuador-Curaçao (domenica 21 giugno ore 2);
Curaçao-Costa d’Avorio (giovedì 25 giugno ore 22);
Ecuador-Germania (giovedì 25 giugno ore 22).
Classifica:
Germania
Curaçao
Costa d’Avorio
Ecuador
GRUPPO F:
Olanda-Giappone (domenica 14 giugno ore 22);
Svezia-Tunisia (lunedì 15 giugno ore 4);
Olanda-Svezia (sabato 20 giugno ore 19);
Tunisia-Giappone (domenica 21 giugno ore 6);
Giappone-Svezia (venerdì 26 giugno ore 1);
Tunisia-Olanda (venerdì 26 giugno ore 1).
Classifica:
Olanda
Giappone
Svezia
Tunisia
GRUPPO G:
Belgio-Egitto (lunedì 15 giugno ore 21);
Iran-Nuova Zelanda (martedì 16 giugno ore 3);
Belgio-Iran (domenica 21 giugno ore 21);
Nuova Zelanda-Egitto (lunedì 22 giugno ore 3);
Egitto-Iran (sabato 27 giugno ore 5);
Nuova Zelanda-Belgio (sabato 27 giugno ore 5).
Classifica:
Belgio
Egitto
Iran
Nuova Zelanda
GRUPPO H:
Spagna-Capo Verde (lunedì 15 giugno ore 18);
Arabia Saudita-Uruguay (martedì 16 giugno ore 00.00);
Spagna-Arabia Saudita (domenica 21 giugno ore 18);
Uruguay-Capo Verde (lunedì 22 giugno ore 00.00);
Capo Verde-Arabia Saudita (sabato 27 giugno ore 2);
Uruguay-Spagna (sabato 27 giugno ore 2).
Classifica:
Spagna
Capo Verde
Arabia Saudita
Uruguay
GRUPPO I:
Francia-Senegal (martedì 16 giugno ore 21);
Iraq-Norvegia (mercoledì 17 giugno ore 00.00);
Francia-Iraq (lunedì 22 giugno ore 23);
Norvegia-Senegal (martedì 23 giugno ore 2);
Norvegia-Francia (venerdì 26 giugno ore 21);
Senegal-Iraq (venerdì 26 giugno ore 21).
Classifica:
Francia
Senegal
Iraq
Norvegia
GRUPPO J:
Argentina-Algeria (mercoledì 17 giugno ore 3);
Austria-Giordania (mercoledì 17 giugno ore 6);
Argentina-Austria (lunedì 22 giugno ore 19);
Giordania-Algeria (martedì 23 giugno ore 5);
Algeria-Austria (domenica 28 giugno ore 4);
Giordania-Argentina (domenica 28 giugno ore 4).
Classifica:
Argentina
Algeria
Austria
Giordania
GRUPPO K:
Portogallo-R.D. Congo (mercoledì 17 giugno ore 19);
Uzbekistan-Colombia (giovedì 18 giugno ore 4);
Portogallo-Uzbekistan (martedì 23 giugno ore 19);
Colombia-R.D. Congo (mercoledì 24 giugno ore 4);
Colombia-Portogallo (domenica 28 giugno ore 1.30);
R.D. Congo-Uzbekistan (domenica 28 giugno ore 1.30).
Classifica:
Portogallo
R.D. Congo
Uzbekistan
Colombia
GRUPPO L:
Inghilterra-Croazia (mercoledì 17 giugno ore 22);
Ghana-Panama (giovedì 18 giugno ore 1);
Inghilterra-Ghana (martedì 23 giugno ore 22);
Panama-Croazia (mercoledì 24 giugno ore 1);
Croazia-Ghana (sabato 27 giugno ore 23);
Panama-Inghilterra (sabato 27 giugno ore 23).
Classifica:
Inghilterra
Croazia
Ghana
Panama
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)