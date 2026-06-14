In viaggio tra i paesi della Toscana più autentica: il programma “Linea Verde” oggi su Rai 1 da San Casciano dei Bagni alla Val d’Orcia

Il racconto di “Linea Verde” dedicato all’Italia più autentica prosegue: domenica 14 giugno alle 12.20 il programma di Rai 1 condotto da Margherita Granbassi e Nicola “Tinto” Prudente, inizierà il viaggio dal cuore della Toscana, tra le colline senesi e i suoi incantevoli borghi, un percorso alla scoperta delle bellezze di questa regione ricca di tradizione.

I due conduttori partiranno dal complesso termale di San Casciano ai Bagni, uno dei patrimoni più preziosi lasciati in eredità dagli Etruschi e raggiungeranno il Palazzo Comunale di San Casciano dei Bagni, per scoprire un vero e proprio tesoro, la meraviglia dei reperti archeologici che, insieme ad iscrizioni in etrusco e in latino, rappresentano l’inequivocabile riflesso delle testimonianze riemerse attorno all’antico santuario termale.

Arriveranno poi a Pienza, la città patrimonio Unesco, borgo immerso nelle dolci colline della Val d’Orcia, e a Cetona nella Valdichiana Senese, in un territorio caratterizzato da case in pietra e vicoli in salita, dove ancora oggi l’artigianato continua a essere parte della vita quotidiana, e dove si coltiva l’antica arte della creazione delle candele.

In Val D’Orcia, Granbassi e Prudente entreranno in una grande azienda agricola poco distante da Pienza, alla scoperta di eccellenze da gustare, come il pecorino di Pienza e il miele di Sulla.

Si farà tappa poi a Castiglione del Lago, in una azienda agricola, per far conoscere al pubblico la coltivazione ed il recupero della fagiolina, antichissimo legume presente già sulle tavole degli Etruschi più di 2500 anni fa.

A Montepulciano, nella piazza principale, verrà raccontata la storia di un abbinamento unico: quello tra il pecorino di Pienza ed il vino Nobile di Montepulciano, il primo vino italiano a fregiarsi, dal 1980, della fascetta della denominazione di origine controllata.

Il percorso proseguirà con un’incursione nel cuore di una grande tenuta agricola vicino a Castiglione del Lago, circondata da campi ed orti che cambiano a ogni passo. In chiusura tappa a Monticchiello, un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto; un piccolo borgo, di circa 200 abitanti non distante da Pienza, è infatti la sede di una tradizione leggendaria, quella del “Teatro Povero”, che ogni estate, da ormai 60 anni, unisce identità, territorio e creatività.

La regia di Linea Verde è di Daniele Carminati.