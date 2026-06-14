La commedia “Ti sposo ma non troppo” stasera su Rai Movie: la trama

La commedia “Ti sposo ma non troppo”, scritta e diretta da Gabriele Pignotta con Vanessa Incontrada stasera su Rai Movie: la trama

Commedia, equivoci e matrimoni al centro della serata di sabato 8 aprile con “Ti sposo ma non troppo” di Gabriele Pignotta, in onda domenica 14 giugno 2026 alle 21.15 su Rai Movie.

Uno psicoanalista, Cosimo, parte per un viaggio e presta il suo studio all’amico Luca, che fa il fisioterapista. Ma si dimentica di avvertire i suoi pazienti, e Luca spiega via via la situazione a quanti si presentano da lui. Una di loro, Andrea, fa però colpo su di lui, e allora decide di farsi passare per l’amico e raccoglierne le confidenze. La ragazza è stata abbandonata sull’altare e ora non sopporta, neanche lontanamente, l’idea di coppia. Luca dovrà farle cambiare idea.

Pignotta riesce a portare al cinema un suo lavoro teatrale di successo: il testo è snello e veloce, e la costruzione della vicenda tiene incollati fino alla fine, in un lavoro movimentato che fa anche molto ridere. Nel cast Gabriele Pignotta, Vanessa Incontrada, Chiara Francini, Catherine Spaak, Fabio Avaro, Paola Tiziana Cruciani, Paolo Triestino.