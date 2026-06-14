Il viaggio del Papa in Spagna raccontato da “A Sua Immagine” su Rai 1

Stamani su Rai 1 il viaggio di Papa Leone XIV in Spagna raccontato da “A Sua Immagine” e il ruolo della Chiesa nell’Europa di oggi

Il quarto viaggio internazionale, svoltosi dal 6 al 12 giugno, che ha portato il Pontefice a percorrere oltre 2.500 chilometri tra Madrid, Barcellona, Gran Canaria e Tenerife: domenica 14 giugno alle 10.40 su Rai1, nel nuovo appuntamento di “A Sua Immagine” – il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura – Lorena Bianchetti ne approfondirà il significato pastorale, ecclesiale e sociale insieme ad Alessandro Gisotti, vicedirettore editoriale dei Media Vaticani, e a Javier Martinez-Brocal, corrispondente del quotidiano ABC.

Quindici anni dopo la visita di Benedetto XVI, un altro Papa è stato accolto in terra iberica per un pellegrinaggio che ha intrecciato storia, fede e attualità. Attraverso immagini e contributi filmati, si ripercorreranno i momenti principali di un viaggio storico che ha visto la partecipazione di centinaia di migliaia di fedeli e che ha affrontato alcune delle questioni più urgenti del nostro tempo.

Nel corso della puntata troverà spazio anche la rubrica “Chiesa in viaggio”: Paolo Balduzzi presenterà l’agenda del Papa e della Chiesa italiana e con Luca Ciciriello si andrà alla scoperta del santuario della Madonna della Stella sulle colline bresciane.

A seguire, alle 10.55, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai 1, trasmessa questa domenica dalla Cattedrale di Aversa.

Alle 12.00 come ogni domenica, verrà trasmesso l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.

“A Sua Immagine” è anche online su RaiPlay.