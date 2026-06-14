I Mondiali in diretta su Rai 1 fanno saltare diverse puntate di Affari Tuoi

Affari Tuoi, si fermano i “pacchi” di Stefano De Martino: ecco quando. Il popolarissimo game show sarà costretto a saltare diverse puntate

Brutte notizie per i fan della fascia access prime time di Rai 1. Nelle prossime settimane, Affari Tuoi subirà una serie di modifiche nel palinsesto. Il popolarissimo game show condotto da Stefano De Martino sarà costretto a saltare diverse puntate.

Nessuna cancellazione definitiva: si tratta di una riorganizzazione strategica decisa dai vertici della Rai per fare spazio al grande calcio. La Rai, avendo acquisito i diritti di trasmissione dei Mondiali 2026, rivoluzionerà la programmazione della rete ammiraglia per trasmettere in diretta i match più importanti, molti dei quali coincidono proprio con l’orario del quiz.

Il gioco dei pacchi si fermerà per diversi giorni. I primi stop sono scattati l’11 e il 12 giugno. Nelle giornate in cui non sono previsti match in prima serata, Stefano De Martino tornerà regolarmente in onda.

Per evitare di sintonizzarsi inutilmente su Rai 1, ecco la “mappa” completa delle serate in cui il programma di De Martino non andrà in onda per lasciare spazio alle partite del Mondiale alle ore 21:00:

15 giugno: Belgio-Egitto

Belgio-Egitto 16 giugno: Francia-Senegal

Francia-Senegal 18 giugno: Svizzera-Bosnia Erzegovina

Svizzera-Bosnia Erzegovina 19 giugno: USA-Australia

USA-Australia 24 giugno: Svizzera-Canada

Svizzera-Canada 26 giugno: Norvegia-Francia

I telespettatori possono comunque stare tranquilli: non appena i riflettori si spegneranno sui campi del Nord America per le gare della fase a gironi, la staffetta televisiva restituirà lo slot a Stefano De Martino e ai suoi concorrenti.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)