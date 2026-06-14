Gli Stati Uniti bloccano l’intelligenza artificiale avanzata di Anthropic per gli stranieri

Il governo degli Stati Uniti ha ordinato ad Anthropic di sospendere l’accesso di tutti i cittadini stranieri ai suoi modelli di intelligenza artificiale più avanzati, Fable 5 e Mythos 5

Il governo degli Stati Uniti ha ordinato ad Anthropic di sospendere l’accesso di tutti i cittadini stranieri ai suoi modelli di intelligenza artificiale più avanzati, Fable 5 e Mythos 5. L’ordine, arrivato dal Dipartimento del Commercio, ha colpito anche i dipendenti stranieri dell’azienda. Non è chiaro quanto durerà la restrizione.

Anthropic ha reso noto il provvedimento venerdì sera con un post sui social media, definendolo implicitamente una reazione eccessiva e annunciando di star lavorando per ripristinare l’accesso il prima possibile. Non è la prima volta che l’amministrazione Trump prende di mira la società di San Francisco: a marzo, il Pentagono l’aveva classificata come rischio inaccettabile per la catena di approvvigionamento, limitandone potenzialmente l’uso da parte delle agenzie federali.

Al centro della vicenda c’è Mythos, il modello presentato da Anthropic ad aprile e mai reso disponibile al pubblico per ragioni di sicurezza informatica. Il sistema aveva rapidamente suscitato preoccupazione sia a Washington che nella Silicon Valley: secondo alcuni esperti, potrebbe rappresentare uno strumento di attacco alle reti informatiche qualitativamente diverso da qualsiasi cosa vista finora. Altri ricercatori che vi hanno avuto accesso hanno ridimensionato l’allarme, parlando di evoluzione più che di rivoluzione. Anthropic aveva condiviso Mythos con una quarantina di organizzazioni che gestiscono infrastrutture critiche, con l’obiettivo di usarlo per identificare vulnerabilità prima che lo facessero gli hacker.

Martedì, l’azienda aveva presentato Fable 5, una versione più vincolata di Mythos con filtri aggiuntivi su cybersicurezza, biologia e altri ambiti sensibili, misure che però limitano anche l’uso difensivo del sistema. Le query a rischio vengono dirottate sul modello precedente, Opus 4.8, che non è stato toccato dal provvedimento governativo.

La decisione ha sorpreso ex funzionari americani esperti di politica tecnologica, che l’hanno definita insolita e difficile da conciliare con altre scelte della stessa amministrazione, come l’autorizzazione alla vendita di chip avanzati alla Cina. Nel frattempo, OpenAI ha adottato un approccio più graduale per il suo sistema analogo, GPT-Cyber 5.4, distribuendolo prima a centinaia di esperti e poi aprendolo progressivamente a una platea più ampia.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)