Blitz nel Canale della Manica: Starmer ordina il blocco di una petroliera ombra russa

Blitz nella Manica: Starmer ordina il blocco di una petroliera della “flotta ombra” russa. La Gran Bretagna e gli alleati occidentali hanno da tempo nel mirino le imbarcazioni che trasportano greggio russo violando il price cap e le restrizioni

Nelle prime ore di questa mattina, le Forze Armate britanniche, in collaborazione con le forze dell’ordine del Regno Unito, hanno intercettato e bloccato una nave cisterna appartenente alla cosiddetta “flotta ombra” (shadow fleet), la rete di navi fantasma utilizzata da Mosca per aggirare le sanzioni internazionali e finanziare il conflitto in Ucraina.

A dare l’annuncio ufficiale è stato lo stesso Premier britannico, Keir Starmer, attraverso un duro messaggio rilasciato sui propri canali social. “Nelle prime ore di questa mattina, ho ordinato alle nostre Forze Armate di intercettare una petroliera della flotta ombra che tentava di attraversare la Manica”, ha dichiarato l’inquilino di Downing Street.

L’operazione, descritta da Londra come un pieno successo strategico, segna un inasprimento della vigilanza britannica sulle rotte commerciali europee. La Gran Bretagna e gli alleati occidentali hanno da tempo nel mirino le imbarcazioni che trasportano greggio russo violando il price cap e le restrizioni sui visti e sulle assicurazioni marittime. “Questa operazione di successo infligge un altro colpo alla Russia- ha rimarcato Starmer- e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi”.

Il Primo Ministro ha poi rivolto un ringraziamento formale ai militari e agli agenti dell’intelligence coinvolti nel blitz, definendoli pilastri della sicurezza nazionale “24 ore su 24, 365 giorni all’anno”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)