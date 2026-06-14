Basket NBA: il trionfo dei New York Knicks dopo 53 anni

Nba, il trionfo dei Knicks dopo 53 anni: New York in festa. Un’impresa che ha una firma ben precisa: quella di Jalen Brunson, autentico trascinatore
Un trionfo da leggenda. I New York Knicks sono tornati campioni della Nba dopo 53 anni. Rimontata ancora una volta e battuta San Antonio 94-90 in gara 5 della finale e serie chiusa 4-1. La squadra di coach Mike Brown era l’underdog della sfida con gli Spurs della stella Victor Wembanyama, ma ha ribaltato ogni pronostico andandosi a prendere d’autorità quell’anello sognato e inseguito dal 1973, data dell’ultimo successo nella Nba.
Una impresa che ha una firma ben precisa: quella di Jalen Brunson, autentico trascinatore. Il titolo di Mvp (miglior giocatore) delle Finals è arrivato dopo l’ennesima strepitosa prestazione: nella partita che ha decretato la vittoria dei Knicks ha segnato 45 punti (l’unico a riuscirci in trasferta in una gara che ha assegnato il titolo era stato un certo Michael Jordan) regalando a New York la festa tanto attesa e a suo padre Rick seduto in panchina – ora è assistente allenatore – una rivincita storica perché 27 anni fa aveva perso in campo la finale giocata proprio contro gli Spurs. Una storia che è già Storia.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)