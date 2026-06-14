A “Fame d’Amore” con Francesca Fialdini le storie di Stefania Marlen e Rosa

Stefania Marlen e Rosa: due ragazze molto diverse, ma accomunate dallo stesso problema a “Fame d’Amore” su Rai 3

Stefania Marlen e Rosa: due ragazze molto diverse, ma accomunate dallo stesso problema. Le incontra Francesca Fialdini, visitando la comunità terapeutica de Lo Specchio, un Centro per la cura dei Disturbi dell’Alimentazione e delle Nutrizione, in “Fame d’Amore”, in onda domenica 14 giugno alle 23.15 su Rai 5.

Stefania Marlen è una ragazza di 29 anni, apparentemente gioiosa ma che in realtà nasconde tristezza e dolore. Fin da piccola si è sentita trascurata e ha colmato questo suo bisogno di amore mangiando tantissimo, al punto da diventare sovrappeso ed essere bullizzata per questo. Quando comincia una dieta, racconta: “ho iniziato a sentirmi vista, perché comunque ero una bambina molto timida, molto riservata, la classica ragazza che va bene a scuola, aiuta tutti, ma non viene vista, cioè non chiede mai nulla.”

Ora è ricoverata per bulimia nervosa e attacchi di disturbo dell’alimentazione incontrollata.

Anche Rosa, 25 anni, ne soffre. Oggi pesa 130 chili e alterna forti stati emotivi. Parla a scatti, parla tantissimo, alterna il riso alla tristezza: come una bambina piccola, non sa controllare le sue emozioni. Rosa usa il cibo per colmare il suo vuoto. Un vuoto fatto di tante emozioni, angoscia, preoccupazioni, ansia, ma anche felicità, perché “a volte ero talmente felice che non mi sembrava vero che fossi felice”.

Nel corso della puntata Francesca Fialdini incontrerà anche il dottor Pablo Belfiori, Direttore scientifico della Comunità, e insieme affronteranno la complessa relazione tra affettività e alimentazione.