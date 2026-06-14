A “Check-Up” stamani su Rai 1 si parla di zuccheri

Qual è il ruolo degli zuccheri nell’alimentazione quotidiana e quali sono le loro possibili conseguenze sulla salute? Se ne parla a Check-Up, su Rai 1

Qual è il ruolo degli zuccheri nell’alimentazione quotidiana e quali sono le loro possibili conseguenze sulla salute? Se ne parla a Check-Up, lo storico programma di informazione medica della Rai condotto da Luana Ravegnini, in onda domenica 14 giugno alle 9.05 su Rai 1, su RaiPlay e in podcast su RaiPlay Sound. A fare chiarezza su quanto sia essenziale imparare a riconoscere le diverse fonti di zucchero presenti negli alimenti e comprendere come inserirle correttamente nella dieta, sarà il professor Rolando Bolognino, docente di Nutrizione al Master in Medicina Estetica dell’Università di Roma Tor Vergata.

Nel corso della puntata si parlerà anche di diabete, una patologia sempre più diffusa. Secondo gli ultimi dati Istat, in Italia interessa il 6,2% della popolazione, con un incremento costante che coinvolge non soltanto gli adulti, ma anche le fasce più giovani. La trasmissione approfondirà il tema della prevenzione e delle possibilità terapeutiche insieme alla professoressa Raffaella Buzzetti, presidente della Società Italiana di Diabetologia.

Spazio poi alla steatosi epatica, il “fegato grasso”, una condizione spesso associata erroneamente soltanto al consumo di grassi. In realtà, tra le principali cause vi è frequentemente l’eccesso di zuccheri e carboidrati raffinati. Il professor Adriano Pellicelli, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Malattie del Fegato dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, illustrerà i fattori di rischio, le conseguenze e le possibili strategie di prevenzione.

Le conseguenze di un’alimentazione ricca di zuccheri non riguardano solo il metabolismo o la salute dentale, ma possono riflettersi anche sul benessere cutaneo. Ad approfondire l’argomento sarà la dottoressa Fiorella Donati, specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica.

La puntata si concluderà con uno sguardo agli effetti degli zuccheri sul cervello e la sfera emotiva. Il loro consumo può influenzare non soltanto il corpo, ma anche l’umore, i comportamenti e l’equilibrio psicologico. A parlarne sarà la professoressa Maria Malucelli, psicoterapeuta e docente di Psicologia Clinica presso la Fondazione Fatebenefratelli di Roma.