Ventimiglia, trovati in mare i corpi dei due ragazzi scomparsi

Walid e Ewerton sono stati trovati, purtroppo morti. I due giovani, che avevano 19 e 25 anni, due giorni fa erano scomparsi in mare dopo un tuffo da una scogliera di Ventimiglia

Walid e Ewerton sono stati trovati, purtroppo morti. Niente da fare per i due giovani, che avevano 19 e 25 anni, che due giorni fa erano scomparsi in mare dopo un tuffo da una scogliera di Ventimiglia. I loro corpi sono stati trovati dai Vigili del fuoco nel porto di Ventimiglia. Non si erano dunque allontanati, neanche un po’. La corrente, dopo che i giovani sono annegati, ha spinto i loro corpi fino al porto. “Esprimo il più profondo cordoglio, a nome mio personale e di tutta l’Amministrazione comunale, per la tragica scomparsa di Walid Sobhi e di Ewerton Dos Santos, i cui corpi sono stati ritrovati dai sommozzatori nelle acque del porto di Ventimiglia. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con affetto e vicinanza alle famiglie, agli amici e a tutti coloro che gli volevano bene”, dice il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro.

“RISPETTATE SEMPRE I DIVIETI”

Prosegue poi il primo cittadino: “Questa drammatica vicenda ci richiama alla massima prudenza e al rispetto delle fondamentali regole di sicurezza in mare, che non devono mai essere sottovalutate: le condizioni del moto ondoso, le correnti e le caratteristiche della nostra costa possono presentare pericoli anche quando non immediatamente percepibili. Per questo motivo rivolgo un appello sentito a cittadini e visitatori affinché rispettino sempre i divieti e adottino comportamenti responsabili, evitando situazioni che possano mettere a rischio la propria incolumità. Rivolto un sentito ringraziamento alle squadre dei Vigili del Fuoco di tutte le specialità, la Capitaneria di Corpo, i Carabinieri, i nuclei elicotteri e tutti i soccorritori che per due giorni, instancabilmente, si sono adoperati per cercare di salvare queste due giovani vite”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)