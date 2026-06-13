Un’ossessione malsana e conseguenze imprevedibili in The Voyeurs su Rai 4: la trama

Un thriller tanto sexy quanto spietato. Sabato 13 giugno 2026 alle 21.20 su Rai 4, in prima serata, arriva “The Voyeurs”: la trama del film
Appena trasferita in un lussuoso loft nel centro di Montreal, una giovane coppia inizia a spiare gli eccentrici vicini che vivono dall’altra parte della strada che hanno una vita sessuale molto intensa e promiscua.
Sabato 13 giugno 2026, alle 21.20, su Rai 4 arriva un thriller tanto sexy quanto spietato: “The Voyeurs”. Quella che sembrava solo innocente curiosità, in modo graduale diventa un’ossessione dalle conseguenze inaspettate e pericolose per tutti i personaggi coinvolti. Un thriller dai torbidi risvolti erotici che omaggia Alfred Hitchcock e Brian De Palma in un crescendo di paranoia con incredibili colpi di scena.
Sydney Sweeney è protagonista insieme a Justice Smith, Ben Hardy e Natasha Liu Bordizzo nel film firmato in regia da Michael Mohan.