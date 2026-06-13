Su Rai 2 “Come ho catturato il serial killer” di Robin Hays: la trama

Stasera su Rai 2 “Come ho catturato il serial killer” di Robin Hays, in prima tv per il ciclo “Nel segno del giallo”: la trama

Per il ciclo “Nel segno del giallo” – l’offerta di TV movie dedicata alla suspense e al thriller – sabato 13 giugno, alle 21:20, su Rai 2 in prima visione assoluta va in onda “Come ho catturato il serial killer” del regista Robin Hays.

Linda si è appena diplomata all’accademia di polizia e una ragazza scomparsa viene ritrovata morta, uccisa in modo violento. Quando viene recuperato il corpo di una seconda donna, la polizia sospetta che il colpevole sia un serial killer. Le vittime sono prostitute o ex tali. L’FBI si interessa al caso e invia un agente a seguire le indagini che accetta l’offerta di Linda: infiltrarsi tra le prostitute per fare da esca all’omicida.

Nel cast, Sarah Drew, Eric Keenleyside, Jamall Johnson.