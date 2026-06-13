Su Rai 1 a “Musica Mia” “4 ragazzi con la chitarra e…”

Nella puntata di “Musica mia”, in onda sabato 13 Giugno alle 17.55 su Rai 1, Marco Conidi e Lorella Boccia accompagneranno il pubblico in un viaggio nel passato raccontando storie e aneddoti esclusivi

“Io mi ricordo 4 ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla”: chi erano questi giovani cantautori che negli anni ‘70 muovevano i primi passi al Folkstudio, il celebre locale romano dove sono passati i più grandi della musica italiana e internazionale?

Nella puntata di “Musica mia”, in onda sabato 13 Giugno alle 17.55 su Rai 1, Marco Conidi e Lorella Boccia accompagneranno il pubblico in un viaggio nel passato raccontando storie e aneddoti esclusivi di artisti legati al Folkstudio come Venditti, De Gregori e Rino Gaetano, attraverso la voce di personaggi che quel periodo lo hanno vissuto, come Ernesto Bassignano che era proprio uno di quei “ragazzi” e Luca Barbarossa, che al Folkstudio ha cantato le sue prime canzoni.

Il locale trasteverino di Via Garibaldi ha segnato un’epoca per il cantautorato romano lanciando grandi artisti che sono rimasti nella storia della musica e che hanno influenzato anche le generazioni successive, come racconterà ai conduttori il cantautore e rapper Mattia Bellegrandi in arte Briga che è cresciuto a “pane e Venditti”.

Al centro della puntata anche Roma, che con i suoi vicoli è stata fonte ispiratrice di alcuni brani.

“Musica Mia” condotto da Marco Conidi e Lorella Boccia con la partecipazione di Ambrogio Sparagna ed Edoardo Sylos Labini, è un programma di Andrea Caterini.