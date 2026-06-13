Stasera su Rai 5 il docufilm “Aznavour By Charles” in replica

Nel 1948 Édith Piaf regala a Charles Aznavour la sua prima cinepresa, una Paillard, che il cantante porta sempre con sé. Da quel momento fino al 1982 Charles colleziona ore e ore di girato che costituiscono il corpus del suo diario filmato. Aznavour riprende la sua vita e vive come filma. Ovunque vada, la cinepresa è lì con lui. Registra tutto. I momenti della vita, i luoghi che visita, gli amici, gli amori, le seccature. Qualche mese prima della sua scomparsa, inizia con Marc di Domenico a rivedere quel materiale. Decide allora di farne un film, il suo film: nasce così “Aznavour By Charles”, in onda sabato 13 giugno alle 21.00 su Rai 5.