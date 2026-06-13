Samantha de Grenet a “Storie al bivio estate” oggi su Rai 2

“Storie al bivio estate” condotta da Monica Setta, sabato13 giugno, alle 14:45 su Rai 2, parte con Samantha de Grenet che ripercorre tutti i momenti importanti della sua vicenda sentimentale
“Storie al bivio estate” condotta da Monica Setta, sabato13 giugno, alle 14:45 su Rai 2, parte con Samantha de Grenet che ripercorre tutti i momenti importanti della sua vicenda sentimentale, dall’incontro con Luca Barbato al primo matrimonio, la separazione, la nascita del figlio e il desiderio di sposarsi per la seconda volta. Subito dopo si esibisce Annalisa Minetti, che interpreta il suo ultimo singolo in collaborazione con l’artista dominicano Jeffrey Peralta.
Si passa poi alla favola di Sanremo dove, insieme agli ospiti Giada Fazzolari, Marco Zonetti e Marzia Valitutti, si analizzano gli anni che vanno dal 1970 al 1980, ripercorrendo le mode, i costumi, le polemiche, le canzoni e le classifiche di vendita di quegli anni. Nel corso della puntata Luigi Masoni, eccellenza della chirurgia italiana nel mondo, si confronta con la giornalista Vira Carbone, conduttrice di “Buongiorno Benessere” sulla chirurgia estrema, ovvero quella applicata alle persone super “anta”.
In chiusura, Donatella Zaccagnini Romito racconta una vicenda assolutamente singolare, già affrontata nel suo libro, spiegando come la sua professione di ingegnere e l’attività di escort riescano a convivere perfettamente.