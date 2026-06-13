Passaggio a Nord Ovest oggi su Rai 1 ci fa scoprire le meraviglie di Siena

Sabato 13 giugno 2026 alle 15:00 su Rai 1 torna Passaggio a Nord Ovest. In questa puntata: visitiamo il cuore della Toscana per scoprire le meraviglie di Siena
Sabato 13 giugno 2026 alle 15:00 su Rai 1 torna Passaggio a Nord Ovest. In questa puntata: visitiamo il cuore della Toscana per scoprire le meraviglie di Siena, riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Poi sulla costa sud-orientale dell’Islanda si può ammirare una straordinaria parata di figure di ghiaccio adagiata sulla sabbia nera, frammenti di iceberg che si distaccano dal ghiacciaio della Laguna Glaciale.
E ancora: tra pochi giorni si terrà l’anniversario dei Bersaglieri. Visitiamo il loro museo Storico che raggruppa la storia e le tradizioni del corpo. Un’unità dell’esercito italiano presente in tutte le attività svolte dalle origini ai giorni nostri.
Infine raggiungiamo in Messico Papantla il cui clima è l’habitat di una orchidea i cui frutti hanno un aroma speciale: la vaniglia… Un programma di Alberto Angela.