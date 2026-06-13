Mondiali 2026: USA travolgono il Paraguay, 1-1 tra Canada e Bosnia

Mondiali 2026: a Los Angeles gli Stati Uniti hanno battuto 4-1 il Paraguay. Larin firma lo storico primo punto mondiale dei canadesi

Esordio spettacolare degli Stati Uniti nel ‘loro’ Mondiale. Aperta da uno show stile Hollywood e davanti a tante star (ma non il Presidente Donald Trump), la partita contro il Paraguay (gruppo D) nel modernissimo SoFi Stadium di Inglewood, in California, ha messo in mostra una squadra tirata a lucido per questo evento: vittoria per 4-1, con Balogun autore di una doppietta dopo una autorete iniziale dei sudamericani, e poi Reyna a chiudere i giochi dopo che il Paraguay aveva accorciato le distanze con Mauricio. Grande protagonista anche Pulisic, trascinatore come non è mai stato nella stagione appena conclusa con la maglia del Milan.

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Esordio da padrone di casa ai Mondiali anche per il Canada, che però a Toronto non è andato oltre l’1-1 con la Bosnia nella prima partita del gruppo B. La squadra di Ismael Koné e David si è trovata anzi a dovere inseguire la Nazionale che ha eliminato l’Italia nei playoff delle qualificazioni europee: sotto nel primo tempo per un gol di Lukic, a firmare il pari è stato Larin a una decina di minuti dalla fine.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)