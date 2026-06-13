“Linea Med” su Rai 1 va a Sperlonga, Gaeta e Ostia

“Linea Med” oggi pomeriggio su Rai 1 va a Sperlonga, Gaeta e Ostia. Tra paesaggi mozzafiato, cultura del mare e sostenibilità

La seconda puntata di “Linea Med” porterà il pubblico di Rai 1, tra Sperlonga, Gaeta e Ostia, in un viaggio che intreccerà memoria, identità mediterranea, antichi mestieri e tutela del mare.

Sabato 13 giugno alle 17.10, Angela Tuccia partirà dalla suggestiva Torre Truglia per raccontare il volto più antico e difensivo del Mediterraneo: quello delle incursioni saracene, delle torri costiere e dei borghi costruiti come vere fortezze affacciate sul mare. Tra i vicoli bianchi del centro storico di Sperlonga, il programma ricostruirà la storia del borgo.

Spazio poi ai sapori della tradizione mediterranea con lo chef Alberto De Maldè, che preparerà una tipica zuppa di pesce del territorio, simbolo della cucina marinara locale. Nella puntata, anche il racconto degli antichi mestieri legati alla “stramma”, storica lavorazione artigianale tipica del territorio, e un approfondimento dedicato al turismo sostenibile e alla tutela dei fondali marini nel Golfo di Gaeta. Giulia Teri sarà invece al Castello di Santa Severa per raccontare le migrazioni interne che, tra Ottocento e Novecento, hanno trasformato il Mediterraneo in un straordinario punto di incontro tra culture e tradizioni.

I “tutorial green” di Daniela Ropolo saranno dedicati al riutilizzo intelligente dell’acqua e all’agricoltura sostenibile, con consigli pratici per ridurre gli sprechi e vivere in modo più consapevole. Ad arricchire l’appuntamento anche la presenza della cantante costaricana Cecilia Gayle.