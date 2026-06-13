Gruppo di famiglia in un interno di Luchino Visconti su Rai Storia: la trama del film

Stasera su Rai Storia “Gruppo di famiglia in un interno” di Luchino Visconti con Burt Lancaster, Helmut Berger, Silvana Mangano, Claudia Cardinale: la trama
Un professore americano vive ritirato nella sua casa in un antico palazzo di Roma tra libri e quadri. Un giorno la marchesa Brumonti riesce a farsi affittare dal professore l’appartamento al piano di sopra per darlo al suo giovane amante Konrad. Il gruppo familiare che si insedia nell’appartamento sconvolge la vita dell’anziano.
E’ la trama del film “Gruppo di famiglia in un interno” proposto da Rai Storia sabato 13 giugno 2026 alle 21:10. Nel cast: Burt Lancaster, Helmut Berger, Silvana Mangano, Claudia Cardinale, Elvira Cortese, Claudia Marsani, Stefano Patrizi.