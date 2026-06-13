“Dreams Road Anniversary – Speciale 25 Anni” alla scoperta della Sardegna

Al via da sabato 13 giugno alle 16.20 su Rai 2 “Dreams Road Anniversary – Speciale 25 Anni”, un viaggio con Valeria Cagnoni ed Emerson Gattafoni attraverso l’Italia più autentica, per celebrare la bellezza, l’eccellenza e il genio creativo che rendono il nostro Paese unico al mondo. In occasione dei 25 anni di viaggi di Dreams Road e del centenario di Ducati, uno speciale in 4 episodi che intreccerà il fascino del viaggio “on the road” con la passione per le due ruote, racconterà l’anima più vera dell’Italia. Un itinerario tra strade panoramiche, città d’arte, borghi senza tempo e luoghi simbolo dell’innovazione italiana. Arte, design, motori, cultura, tradizioni e sapori costituiranno il filo narrativo di un racconto intenso e contemporaneo. A guidare questa avventura saranno come sempre Valeria Cagnoni e Emerson Gattafoni, storici volti di Dreams Road, che attraversando paesaggi mozzafiato, intervisteranno persone straordinarie con cui condivideranno il loro personale significato di libertà, creatività e italianità “su due ruote”.

Tra gli incontri l’attore Luca Zingaretti, l’adventure biker Simone Zignoli, gli ex campioni di sci Giorgio Rocca e Paolo De Chiesa, i musicisti Omar Pedrini, Fabio Treves e Alessandro Gariazzo, le leggende della MotoGP Loris Capirossi e Franco Uncini, il “Dottore dei piloti” Claudio Costa ed il Comandante delle Frecce Tricolori Franco Paolo Marocco. Il viaggio di Dreams Road Anniversary – Speciale 25 anni prenderà il via da una delle terre più affascinanti e autentiche del Mediterraneo: la Sardegna, isola potente e selvaggia dove natura, storia e tradizioni si intrecciano lungo strade spettacolari sospese tra mare e montagna.

Ad accompagnare Valeria Cagnoni ed Emerson Gattafoni ci sarà un amico di Dreams Road, l’adventure biker Simone Zignoli, per uno periplo dell’isola su “due ruote” attraverso alcuni dei paesaggi più sorprendenti della Sardegna. Dalle atmosfere del Monte Limbara alle coste scolpite dal vento, tra curve panoramiche, borghi senza tempo, Dreams Road racconterà una Sardegna fatta di silenzi, natura incontaminata e tradizioni profonde, custodite da una cultura millenaria che ancora oggi mantiene un legame autentico con la terra. Dreams Road Anniversary è un omaggio all’Italia che ispira, primeggia e continua a far sognare il mondo. Un racconto fatto di emozioni, incontri e libertà, dove ogni chilometro diventa memoria, scoperta e passione.