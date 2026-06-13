“Delitto sotto il sole” anche in lingua originale oggi su Rai Movie: la trama

Tratto dall’omonimo romanzo giallo firmato Agatha Christie, il film “Delitto sotto il sole”, diretto da Guy Hamilton stasera su Rai Movie: la trama

Tratto dall’omonimo romanzo giallo firmato Agatha Christie, il film “Delitto sotto il sole”, diretto da Guy Hamilton, è proposto sabato 13 giugno 2026 alle 21.10 su Rai Movie. Una piccolissima isola dell’Egeo ospita solo un hotel lussuosissimo e riservato a gente molto ricca e a personalità.

Fra questi Hercule Poirot, intelligentissimo investigatore belga, spedito sul luogo da una compagnia di assicurazioni per indagare su una pietra preziosa falsificata e sul suo proprietario. Quando però in spiaggia viene uccisa Arlena, seduttiva e ambigua diva teatrale, ci si rende conto che tutti gli ospiti dell’albergo avrebbero avuto un movente per farla fuori. E Poirot dovrà risolvere il caso. Secondo film in cui è Peter Ustinov a impersonare l’amatissimo detective. Il resto del cast è all’altezza del protagonista: James Mason, Maggie Smith, Jane Birkin.