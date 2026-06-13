“A Sua Immagine” su Rai 1 racconta la storia di Marco Dolfin

Nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda sabato 13 giugno alle 16.00 su Rai 1. Nella puntata Lorena Bianchetti racconterà la straordinaria storia di resilienza e rinascita di Marco Dolfin. Era l’11 ottobre del 2011 quando Marco, che si era appena sposato e aveva da poco concluso gli studi per realizzare il sogno di diventare ortopedico, recandosi in ospedale per l’inizio del suo turno, rimase vittima di un terribile incidente.

Costretto da quel giorno sulla sedia a rotelle, durante i lunghi mesi di degenza non ha mai smesso di guardare avanti. Grazie a una speciale carrozzina elettronica verticalizzabile, è riuscito a tornare a lavorare in sala operatoria, riprendendo la professione che aveva scelto con determinazione e passione. Coltivando l’amore per lo sport, ha poi raggiunto un altro grande traguardo, questa volta nella corsia di una piscina: la partecipazione alle Paralimpiadi di Rio 2016.

“Le Ragioni della Speranza” proseguirà il viaggio di don Giordano Goccini e dei suoi ragazzi lungo il Cammino Materano. In bicicletta attraverseranno il Parco regionale della Murgia Materana, tra panorami suggestivi e antiche chiese rupestri, fino ad arrivare a Matera. Davanti alla cattedrale, la scoperta della città si intreccerà con incontri ed esperienze di servizio capaci di raccontare un Vangelo vissuto. Non a caso, nel Vangelo di questa domenica, Gesù chiama i suoi apostoli uno per uno, per nome: un invito che ancora oggi continua a raggiungere ciascuno nel cammino della vita. “A Sua Immagine” è anche online su RaiPlay.